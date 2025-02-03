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WTA
03 февраля 2025, 18:27 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:39
352
4

Побеждает только в квалификациях. Снигур вылетела из турнира в Румыни

В 1-м раунде основы соревнований WTA 250 в Клуж-Напоке украинка проиграла Доулхайд

03 февраля 2025, 18:27 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:39
352
4
Побеждает только в квалификациях. Снигур вылетела из турнира в Румыни
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1-м раунде основной сетки украинка в трех сетах проиграла Кэролайн Доулхайд (США, WTA 82).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [Q] – Кэролайн Доулхайд – 5:7, 6:2, 4:6

Это была первая встреча соперниц. Доулхайд во 2-м раунде встретится с победительницей противостояния Катерина Синякова – Франсиска Джонс.

Снигур в Клуж-Напоке стартовала с квалификации, где сумела пройти Сюзан Бандекки и Анку Тодони.

В новом сезоне на счету Дарьи 5 побед и 3 поражение. Все виктории Снигур добыла в квалификациях.

В Клуж-Напоке Украину продолжит представлять Ангелина Калинина. 3 февраля она поборется против Елены-Габриэлы Русе в 1/16 финала.

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Дарья Снигур Кэролайн Доулхайд WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Vadym@
Для чого так грубо? Вона і в основі колись перемагала.
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+3
Fdail
Загалом, для Снігур непогана гра. Вона зараз явно не гравець топ100, тому тут все очевидно. Й радує,що якась форма( у випадку Дар'ї це щось подібне на форму) після Австралії не зникло й поки не програє значно слабшим гравчиням. 
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+2
Vitaly Kozak
Одним словом - кваліфаєрша. На хліб, масло, ікру заробляє. 
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+2
easterly
Ястремська намбер ту?
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-2
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