Побеждает только в квалификациях. Снигур вылетела из турнира в Румыни

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1-м раунде основной сетки украинка в трех сетах проиграла Кэролайн Доулхайд (США, WTA 82).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [Q] – Кэролайн Доулхайд – 5:7, 6:2, 4:6

Это была первая встреча соперниц. Доулхайд во 2-м раунде встретится с победительницей противостояния Катерина Синякова – Франсиска Джонс.

Снигур в Клуж-Напоке стартовала с квалификации, где сумела пройти Сюзан Бандекки и Анку Тодони.

В новом сезоне на счету Дарьи 5 побед и 3 поражение. Все виктории Снигур добыла в квалификациях.

В Клуж-Напоке Украину продолжит представлять Ангелина Калинина. 3 февраля она поборется против Елены-Габриэлы Русе в 1/16 финала.

Debut Dub 😆



Caroline Dolehide defeats Snigur after just over 2 hours on court, 7-5, 2-6, 6-4.#TO2025 pic.twitter.com/cmQ4Gh39ig