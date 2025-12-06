Известный тренер: «Этот игрок Динамо чем-то похож на Супрягу»

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил перспективы Владислава Бленуце, заявив, что румынский форвард чем-то похож на Владислава Супрягу.

– Есть ли у этого нападающего качества, чтобы закрепиться в основе Динамо и стать настоящим лидером этой команды?

– У Бленуце есть скорость и динамика, но нет понимания игры и адаптивности. Он напоминает Супрягу, но у него паспорт румынский. Телосложение, скорость есть, а интеллектуального компонента в атаке нет.

На мой взгляд, атакующий игрок – это, прежде всего, интеллект. Потому что там не нужно бегать много, там нужно находить те варианты, которые приносят результат. Эти игроки должны поражать своей быстротой мысли, а у него в этом плане все посредственно, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.