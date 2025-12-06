Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер: «Этот игрок Динамо чем-то похож на Супрягу»
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 09:36 |
1545
1

Известный тренер: «Этот игрок Динамо чем-то похож на Супрягу»

Олег Федорчук оценил перспективы Владислава Бленуце в Динамо

06 декабря 2025, 09:36 |
1545
1 Comments
Известный тренер: «Этот игрок Динамо чем-то похож на Супрягу»
ФК Динамо Киев.

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил перспективы Владислава Бленуце, заявив, что румынский форвард чем-то похож на Владислава Супрягу.

– Есть ли у этого нападающего качества, чтобы закрепиться в основе Динамо и стать настоящим лидером этой команды?

– У Бленуце есть скорость и динамика, но нет понимания игры и адаптивности. Он напоминает Супрягу, но у него паспорт румынский. Телосложение, скорость есть, а интеллектуального компонента в атаке нет.

На мой взгляд, атакующий игрок – это, прежде всего, интеллект. Потому что там не нужно бегать много, там нужно находить те варианты, которые приносят результат. Эти игроки должны поражать своей быстротой мысли, а у него в этом плане все посредственно, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

По теме:
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо посоветовали найти игрока, сильнее за Герреро, Бленуце, Пономаренко
Владислав Бленуце Олег Федорчук Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 84
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05 декабря 2025, 13:10 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Проблемы для Арсенала и Баварии, атлетическое дерби Испании, юг против севера Италии

Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего
Футбол | 06.12.2025, 03:42
Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего
Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Футбол | 05.12.2025, 18:00
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Гол+ассист! Украинец Будко помог АЗ выиграть матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 06.12.2025, 10:44
Гол+ассист! Украинец Будко помог АЗ выиграть матч чемпионата Нидерландов
Гол+ассист! Украинец Будко помог АЗ выиграть матч чемпионата Нидерландов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Та ні він дерев'яний по своєму, як такий шлак можна було придбати 
Ответить
0
Популярные новости
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 6
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 11
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 13
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем