Костюк скорее даст играть кому-то из молодежки Динамо, чем этому футболисту
У Бленуце проблемы с игровой практикой
У румынского нападающего «Динамо» Владислава Бленуце – проблемы с игровой практикой. Сейчас форвард проигрывает конкуренцию в киевском клубе – в шести из последних восьми матчей команды он не сыграл ни одной минуты.
Как отметил журналист Илья Дудка, временно исполняющий обязанности главного тренера Игорь Костюк скорее даст играть кому-то из молодежки «Динамо», чем выпустит Бленуце.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира
Владислав Бленуце так и не сумел завоевать место в стартовом составе киевской команды