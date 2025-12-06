Костюк скорее даст играть кому-то из молодежки Динамо, чем этому футболисту

У румынского нападающего «Динамо» Владислава Бленуце – проблемы с игровой практикой. Сейчас форвард проигрывает конкуренцию в киевском клубе – в шести из последних восьми матчей команды он не сыграл ни одной минуты.

Как отметил журналист Илья Дудка, временно исполняющий обязанности главного тренера Игорь Костюк скорее даст играть кому-то из молодежки «Динамо», чем выпустит Бленуце.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.