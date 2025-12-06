6 декабря на Керамика пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда после слабого позапрошлого сезона сумела капитально прибавить. В том числе помогло и отсутствие нагрузки в еврокубках - в итоге на пару с Атлетиком с 70 очками уверенно закончили в пятерке лучших. Это стало пропуском в Лигу чемпионов.

Там, правда, у испанцев откровенно не пошли дела - с самого первого матча, где проиграли из-за грубого ляпа вратаря Тоттенхэму. Потом вырвали ничью с Ювентусом, что уже погружался в кризис. Но дальше проиграли не только Манчестер Сити и Боруссии, но даже Пафосу. При этом как же клуб преображается на внутренней арене! 3:2 с Реал Сосьедад стали уже десятой победой, и пока что удается идти выше Атлетико, на третьей позиции - больше очков только у Реала с Барселоной, которые к тому же сыграли больше матчей.

Хетафе

Клуб в прошлом сезоне набрал 42 очка, оставив довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, он закончил на достаточно высоком тринадцатом месте в итоговой таблице. С другой, это только на два больше, чем было у вылетевшего Леганеса. В любом случае, от Бордаласа, что тут в первой своей каденции выводил футболистов в плей-офф Лиги Европы, ждали явно большего.

Но вот сейчас Пеп куда ближе к повторению тех результатов. После того, как в прошлом туре было обыграно Эльче, его подопечные заняли 7-е место - у них те же 20 очков, что были после 14 туров и у Атлетика. Хотя, безусловно, впереди еще пол года упорной борьбы, а претендентов при этом на зону еврокубков достаточно.

Статистика личных встреч

С 2019-го года этому сопернику Вильярреал не проигрывает. И сумел победить в крайнем месте, когда в марте гостил в пригороде Мадрида - тогда закончили поединок 2:1 в его пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в серьезные проблемы для хозяев арены. Да, у них не самый простой противник, но дома нужно побеждать и таких (коэффициент - 1,66).