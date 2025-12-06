Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Вильярреал
06.12.2025 15:00 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 декабря 2025, 09:22 |
80
0

Вильярреал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 декабря и начнется в 15:00 по Киеву

06 декабря 2025, 09:22 |
80
0
Вильярреал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря на Керамика пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда после слабого позапрошлого сезона сумела капитально прибавить. В том числе помогло и отсутствие нагрузки в еврокубках - в итоге на пару с Атлетиком с 70 очками уверенно закончили в пятерке лучших. Это стало пропуском в Лигу чемпионов.

Там, правда, у испанцев откровенно не пошли дела - с самого первого матча, где проиграли из-за грубого ляпа вратаря Тоттенхэму. Потом вырвали ничью с Ювентусом, что уже погружался в кризис. Но дальше проиграли не только Манчестер Сити и Боруссии, но даже Пафосу. При этом как же клуб преображается на внутренней арене! 3:2 с Реал Сосьедад стали уже десятой победой, и пока что удается идти выше Атлетико, на третьей позиции - больше очков только у Реала с Барселоной, которые к тому же сыграли больше матчей.

Хетафе

Клуб в прошлом сезоне набрал 42 очка, оставив довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, он закончил на достаточно высоком тринадцатом месте в итоговой таблице. С другой, это только на два больше, чем было у вылетевшего Леганеса. В любом случае, от Бордаласа, что тут в первой своей каденции выводил футболистов в плей-офф Лиги Европы, ждали явно большего.

Но вот сейчас Пеп куда ближе к повторению тех результатов. После того, как в прошлом туре было обыграно Эльче, его подопечные заняли 7-е место - у них те же 20 очков, что были после 14 туров и у Атлетика. Хотя, безусловно, впереди еще пол года упорной борьбы, а претендентов при этом на зону еврокубков достаточно.

Статистика личных встреч

С 2019-го года этому сопернику Вильярреал не проигрывает. И сумел победить в крайнем месте, когда в марте гостил в пригороде Мадрида - тогда закончили поединок 2:1 в его пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в серьезные проблемы для хозяев арены. Да, у них не самый простой противник, но дома нужно побеждать и таких (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
6 декабря 2025 -
15:00
Хетафе
Победа Вильярреала 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 15-й тур Ла Лиги 2025/26
ЛНЗ – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Вильярреал Хетафе Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06 декабря 2025, 07:43 1
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 83
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025
Футбол | 06.12.2025, 07:21
Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025
Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 07:15
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06.12.2025, 06:55
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 3
Футбол
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 11
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем