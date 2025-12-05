В субботу, 6 декабря, состоится поединок 13-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Баварией». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Штутгарт

Швабы демонстрируют довольно неплохие результаты в чемпионате, особенно учитывая неоднозначный прошлый сезон. За 12 туров Бундеслиги команде удалось набрать 22 зачетных пункта, которые сейчас позволяют занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-2 совсем маленькое – всего 4 очка. В Кубке Германии действующий победитель турнира выбил «Брауншвейг», «Майнц» и «Бохум«, благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал.

В Лиге Европы немцы выглядят довольно неплохо. За 5 поединков турнира «швабам» удалось добыть в борьбе 9 очков, благодаря которым они занимают 12-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет 2 зачетных пункта.

Бавария Мюнхен

Баварская машина в этом сезоне демонстрирует особо впечатляющие результаты. После 12 туров чемпионата на счету коллектива есть 34 зачетных пункта – это позволяет ему находиться на почетной 1-й строчке, опережая ближайших конкурентов уже на 8 очков. В кубке страны все также спокойно – «Бавария» прошла «Веен», «Кельн» и «Юнион» и квалифицировалась в четвертьфинал.

В Лиге чемпионов немцы единственный раз в сезоне потерпели поражение – в матче 5-го тура против лондонского «Арсенала». Тем не менее, клуб имеет 12 зачетных баллов и занимает 3-ю строчку общей таблицы соревнований.

Личные встречи

В последних пяти поединках между командами почти полное преимущество имеет «Бавария». Мюнхенцы за этот отрезок одержали 4 победы, «швабы» – всего 1.

Интересные факты

«Бавария» забила 44 гола в текущем сезоне Бундеслиги – лучший показатель среди всех команд турнира.

«Штутгарт» победил в каждом из 8 домашних поединков этого сезона.

«Бавария» не сохранила ворота сухими ни в одном из 6 последних поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.5.