Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Штутгарт
06.12.2025 16:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 декабря 2025, 21:43 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:52
26
0

Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 6 декабря в 16:30 по Киеву

05 декабря 2025, 21:43 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:52
26
0
Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Бавария Мюнхен

В субботу, 6 декабря, состоится поединок 13-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Баварией». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Штутгарт

Швабы демонстрируют довольно неплохие результаты в чемпионате, особенно учитывая неоднозначный прошлый сезон. За 12 туров Бундеслиги команде удалось набрать 22 зачетных пункта, которые сейчас позволяют занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-2 совсем маленькое – всего 4 очка. В Кубке Германии действующий победитель турнира выбил «Брауншвейг», «Майнц» и «Бохум«, благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал.

В Лиге Европы немцы выглядят довольно неплохо. За 5 поединков турнира «швабам» удалось добыть в борьбе 9 очков, благодаря которым они занимают 12-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет 2 зачетных пункта.

Бавария Мюнхен

Баварская машина в этом сезоне демонстрирует особо впечатляющие результаты. После 12 туров чемпионата на счету коллектива есть 34 зачетных пункта – это позволяет ему находиться на почетной 1-й строчке, опережая ближайших конкурентов уже на 8 очков. В кубке страны все также спокойно – «Бавария» прошла «Веен», «Кельн» и «Юнион» и квалифицировалась в четвертьфинал.

В Лиге чемпионов немцы единственный раз в сезоне потерпели поражение – в матче 5-го тура против лондонского «Арсенала». Тем не менее, клуб имеет 12 зачетных баллов и занимает 3-ю строчку общей таблицы соревнований.

Личные встречи

В последних пяти поединках между командами почти полное преимущество имеет «Бавария». Мюнхенцы за этот отрезок одержали 4 победы, «швабы» – всего 1.

Интересные факты

  • «Бавария» забила 44 гола в текущем сезоне Бундеслиги – лучший показатель среди всех команд турнира.
  • «Штутгарт» победил в каждом из 8 домашних поединков этого сезона.
  • «Бавария» не сохранила ворота сухими ни в одном из 6 последних поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
6 декабря 2025 -
16:30
Бавария
Тотал больше 3 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
РБ Лейпциг – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Аугсбург – Байер Леверкузен. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бавария Штутгарт прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор СКРИПНИК: «Мы довольны, что удалось победить Карпаты»
Футбол | 05 декабря 2025, 21:31 0
Виктор СКРИПНИК: «Мы довольны, что удалось победить Карпаты»
Виктор СКРИПНИК: «Мы довольны, что удалось победить Карпаты»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА
Футбол | 05 декабря 2025, 15:41 14
Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА
Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА

Президент США будет награжден во время жеребьевки ЧМ-2026

ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Футбол | 05.12.2025, 07:02
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05.12.2025, 13:10
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Бокс | 05.12.2025, 08:59
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 17
Бокс
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 47
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем