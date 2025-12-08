Германия08 декабря 2025, 08:11 |
Штутгарт – Бавария – 0:3. Хет-трик Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Бундеслиги 2025/26
08 декабря 2025, 08:11 |
6 декабря мюнхенская Бавария разгромила Штутгарт 5:0 в матче 13-го тура Бундеслиги.
Три гола для мюннхенцев оформил звездный английский форвард Гарри Кейн, который появился на поле лишь на 60-й минуте.
Бундеслига 2025/26. 13-й тур, 6 декабря
Штутгарт – Бавария – 0:5
Голы: Лаймер, 11, Кейн, 66, 82 (пен.), 88, Станишич, 78
Удаление: Ассиньон, 81 (Штутгарт)
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Майкл Олисе.
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
81’
Лоранс Ассиньон (Штутгарт) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Бавария), асcист Луис Диас.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Йосуа Киммих.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария), асcист Майкл Олисе.
