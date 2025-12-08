Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт – Бавария – 0:3. Хет-трик Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Германии
Штутгарт
06.12.2025 16:30 – FT 0 : 5
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
08 декабря 2025, 08:11 |
98
0

Штутгарт – Бавария – 0:3. Хет-трик Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Бундеслиги 2025/26

08 декабря 2025, 08:11 |
98
0
Штутгарт – Бавария – 0:3. Хет-трик Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

6 декабря мюнхенская Бавария разгромила Штутгарт 5:0 в матче 13-го тура Бундеслиги.

Три гола для мюннхенцев оформил звездный английский форвард Гарри Кейн, который появился на поле лишь на 60-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бундеслига 2025/26. 13-й тур, 6 декабря

Штутгарт – Бавария – 0:5

Голы: Лаймер, 11, Кейн, 66, 82 (пен.), 88, Станишич, 78

Удаление: Ассиньон, 81 (Штутгарт)

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Майкл Олисе.
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
81’
Лоранс Ассиньон (Штутгарт) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Бавария), асcист Луис Диас.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Йосуа Киммих.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария), асcист Майкл Олисе.
По теме:
ВИДЕО. Как Дуро спас Валенсию на 90+3-й минуте матча против Севильи
Таблица Лиги 1. Лион Фонсеки потерпел сенсационное поражение от Лорьяна
ПСЖ – Ренн – 5:0. Разгром. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор
Бавария Штутгарт видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига Гарри Кейн пенальти удаление (красная карточка) Конрад Лаймер Йосип Станишич хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Футбол | 07 декабря 2025, 16:58 64
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес

Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом

Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Футбол | 07 декабря 2025, 23:59 5
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону

Сливочные без Лунина потерпели поражение от кельтов со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Футбол | 07.12.2025, 16:55
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Футбол | 08.12.2025, 06:02
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
07.12.2025, 08:31 6
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 11
Авто/мото
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
06.12.2025, 22:10 2
Футбол
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем