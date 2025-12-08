6 декабря мюнхенская Бавария разгромила Штутгарт 5:0 в матче 13-го тура Бундеслиги.

Три гола для мюннхенцев оформил звездный английский форвард Гарри Кейн, который появился на поле лишь на 60-й минуте.

Бундеслига 2025/26. 13-й тур, 6 декабря

Штутгарт – Бавария – 0:5

Голы: Лаймер, 11, Кейн, 66, 82 (пен.), 88, Станишич, 78

Удаление: Ассиньон, 81 (Штутгарт)

Видеообзор матча