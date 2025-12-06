Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «А кто сегодня придет в Динамо? Есть у Суркисов такие деньги?»
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 09:03 |
Йожеф САБО: «А кто сегодня придет в Динамо? Есть у Суркисов такие деньги?»

Специалист не верит, что «Динамо» будет тратить деньги на трансферы

Йожеф САБО: «А кто сегодня придет в Динамо? Есть у Суркисов такие деньги?»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо объяснил, почему киевскому Динамо будет тяжело найти усиление состава даже в УПЛ. Специалист считает, что есть несколько факторов

– Кто из игроков УПЛ может усилить позицию форварда, если Динамо решит искать замену?

А кто сегодня придет в Динамо? Надо платить деньги большие. Есть ли у Суркисов такие деньги? Не уверен. Плюс идет война и захочет ли футболист привозить в Киев семью? Вряд ли, – заверил Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

Йожеф Сабо Игорь Суркис Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
