Йожеф САБО: «А кто сегодня придет в Динамо? Есть у Суркисов такие деньги?»

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо объяснил, почему киевскому Динамо будет тяжело найти усиление состава даже в УПЛ. Специалист считает, что есть несколько факторов

– Кто из игроков УПЛ может усилить позицию форварда, если Динамо решит искать замену?

А кто сегодня придет в Динамо? Надо платить деньги большие. Есть ли у Суркисов такие деньги? Не уверен. Плюс идет война и захочет ли футболист привозить в Киев семью? Вряд ли, – заверил Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.