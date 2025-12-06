Украина. Премьер лига06 декабря 2025, 12:25 | Обновлено 06 декабря 2025, 12:32
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 15-м туре УПЛ?
За 4 дня пройдут 8 матчей очередного тура чемпионата Украины
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 15-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 15-го тура продлятся с 5 по 8 декабря.
Судьей матча между Кудровкой и Динамо назначен Александр Омельченко из Славянска.
Игру между Колосом и Шахтером будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья.
УПЛ. 15-й тур. Назначения судей
