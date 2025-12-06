Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 15-м туре УПЛ?

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 15-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 15-го тура продлятся с 5 по 8 декабря.

Судьей матча между Кудровкой и Динамо назначен Александр Омельченко из Славянска.

Игру между Колосом и Шахтером будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья.

УПЛ. 15-й тур. Назначения судей