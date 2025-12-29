Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Буковина может подписать одного из лучших бомбардиров Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 12:33 |
Черновицкий клуб заинтересован в трансфере форварда «Зари» Филиппа Будковского

ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Форвард луганской «Зари» Филипп Будковский может продолжить карьеру в составе лидера Первой лиги Украины. Об этом сообщила SportArena.

Контракт опытного футболиста истекает в июне 2026 года, однако сам игрок пока не определился со своим будущим. Луганский клуб предложил продлить сотрудничество, однако в борьбу вступил «Иртыш», который выступает в чемпионате Казахстана.

По информации источника, за ситуацией внимательно следит черновицкая «Буковина» – лидер турнирной таблицы второго по силе дивизиона Украины готов вмешаться в борьбу и предложить 33-летнему Будковскому выгодные условия.

Форвард «Зари» провел 16 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Филипп делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги.

«Буковина» набрала 48 баллов и занимает первую позицию, опережая ближайшего преследователя – киевский «Левый Берег» – на девять пунктов. Кроме борьбы в чемпионате подопечные Сергея Шищенко продолжают свой путь в Кубке Украины, где в 1/4 финала сыграют против черкасского ЛНЗ.

Заря Луганск Буковина Черновцы Филипп Будковский чемпионат Казахстана по футболу Иртыш Павлодар трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Sportarena
ivankondrat96
Буковина мчить в УПЛ. Головне, щоб гроші швидко не закінчилися
+1
