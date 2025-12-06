Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Среагировал невероятно быстро!» Реакция фанов Бенфики на гол Судакова
Португалия
06 декабря 2025, 15:38
Украинский легионер «Бенфики» забил в дерби со «Спортингом»

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле принимала «Спортинг». Встреча завершилась вничью 1:1. Гол за «Бенфику» забил Георгий Судаков.

«Бенфика» пропустила первой. Педру Гонсалвеш открыл счет на 12-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны «Бенфики».

Хозяева отыгрались на 27-й минуте. Георгий Судаков отозвался на прострел с фланга и со второй попытки отправил мяч в сетку.

На 81-й минуте Судакова заменил Джанлука Престианни. Это решение тренера вызвало недовольство болельщиков.

O Cosme do Damião: Жаль, что вы видели то, что видели мы все, но не Моуриньо! Кто хочет выиграть игру, не снимает Судакова с поля и не оставляет Баррейро.

Bruno Francisco: Удивительно, как часто Судаков, выходя слева и получая мяч спиной к воротам, умудряется удержать его, выдержать давление и найти свободного игрока в центральном коридоре. Жаль, что он так часто оказывается спиной к игре.

Risingoutsider: Моуриньо должен перестать ставить Судакова левым вингером, но причина, почему мы ничего не создаем, состоит в том, что он настоящий игрок, который может вести атаку своими дриблингами, мы видели это против «Насьоналя».

Point: Я не могу представить никого лучше.

100x Bullish: Он промахнулся с первого выстрела, но всегда верил и среагировал невероятно быстро! Верь и беги!

du3lmo4zz: Судаков совершил 90% ошибок в игре, он не вингер, я не знаю, почему Моуринью настаивает на этом.

WGomes: Судаков каждый раз, когда получает мяч, отдает его обратно, и к тому же этот игрок очень переоценен.

João Ferreira: Судаков, главный атакующий защитник «Бенфики», перестал атаковать, когда Престианни вышел на поле. Моуриньо продолжает усложнять ситуацию заменами, особенно их своевременностью, особенно когда для победы в таком матче требовался шаг вперёд.

OTAvez?: Судаков провел очень хорошую игру.

kohyepogh: И, думаю, что Судаков провёл хорошую игру. Сейчас он постепенно начинает понимать игру на фланге.

Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Спортинг реакция болельщиков Жозе Моуриньо
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
