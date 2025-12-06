6 декабря будет проведен поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Колос» Ковалевка и «Шахтер» Донецк.

Местом проведения встречи станет арена «Колос» в селе Ковалевка. Судить матч будет Максим Козыряцкий.

Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Перед поединком «Шахтер» находится на первой позиции (31 балл), «Колос» – четвертый (23 пункта).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

