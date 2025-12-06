Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Колос Ковалевка
06.12.2025 15:30 – 13 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 15:30 |
747
0

Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 декабря в 15:30 матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги

06 декабря 2025, 15:30 |
747
0
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

6 декабря будет проведен поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Колос» Ковалевка и «Шахтер» Донецк.

Местом проведения встречи станет арена «Колос» в селе Ковалевка. Судить матч будет Максим Козыряцкий.

Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Перед поединком «Шахтер» находится на первой позиции (31 балл), «Колос» – четвертый (23 пункта).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Колос – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.07 для «Колоса» и 1.56 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Туран и Костышин выбрали стартовые составы на матч Колос – Шахтер
Колос Ковалевка Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Колос - Шахтер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06 декабря 2025, 00:02 0
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя

Гарсия считает, что Александр одержит победу

Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»
Футбол | 06 декабря 2025, 14:50 0
Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»
Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»

Сольбаккен недоволен

Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 09:00
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05.12.2025, 21:10
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем