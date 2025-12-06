Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 декабря в 15:30 матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги
6 декабря будет проведен поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Колос» Ковалевка и «Шахтер» Донецк.
Местом проведения встречи станет арена «Колос» в селе Ковалевка. Судить матч будет Максим Козыряцкий.
Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
Перед поединком «Шахтер» находится на первой позиции (31 балл), «Колос» – четвертый (23 пункта).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
