В субботу, 6 декабря, состоится поединок 13-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Байером». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Аугсбург

Не слишком уверенные результаты показывает баварский коллектив в текущем сезоне. За 12 игр Бундеслиги «фуггерам» удалось набрать лишь 10 зачетных пунктов, благодаря которым они сейчас занимают 14-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета составляет всего 3 балла, от топ-8 – 6 очков.

Также «Аугсбург» уже закончил свои выступления в Кубке Германии – в матче 1/16 финала команда минимально уступила «Бохуму».

Байер Леверкузен

Достаточно неплохие результаты демонстрирует леверкузенская команда в этом сезоне, особенно учитывая летний уход Хаби Алонсо вместе с ведущими игроками, а также раннее увольнение Эрика тен Хага. После 12 туров Бундеслиги на балансе фармацевтов есть 23 балла, благодаря которым они располагаются на 4-й позиции чемпионата. Со 2-го места клуб отделяет всего 3 пункта, а вот лидер «Бавария» оторвалась уже на 12 очков. В Кубке Германии «Байер» выбил «Гросашпах», «Падерборн» и «Боррусс Д», благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал.

В Лиге чемпионов немцы завоевали 8 баллов за 5 игр, которые сейчас позволяют им находиться на 17-й строчке общей турнирной таблицы. От топ-8 клуб отстает всего на 2 очка.

Личные встречи

В последних 5-х играх почти полностью доминирует «Байер». «Фармацевты» одержали 4 победы за этот отрезок, а еще в 1 матче выиграл «Аугсбург».

Интересные факты

В последних 6-х матчах «Байер» 4 раза сохранил ворота сухими. За этот отрезок клуб пропустил всего 3 гола.

«Аугсбург» одержал лишь 1 победу в предыдущих 7 матчах.

«Аугсбург» пропустил 27 голов в текущем сезоне чемпионата Германии – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Байера» с коэффициентом 1.93.