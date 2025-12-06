Снова 11 июня и снова в матче-открытии встретятся Мексика и ЮАР
Вспомним, как закончился матч 2010 года
В матче-открытии чемпионата мира 2026 года встретятся сборные Мексики и Южной Африки.
Произойдет это 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека».
Интересным фактом является то, что этот матч станет повторением стартовой игры мундиаля 2010 года, в которой Южная Африка в качестве хозяина сыграла вничью с мексиканцами в Йоханнесбурге со счетом 1:1.
Тогда матч так же прошел 11 июня
- 11 июня 2010 года, Йоханнесбург, Южная Африка – Мексика – 1:1
- 11 июня 2026, Мехико, Мексика – Южная Африка
11th June 2010: South Africa face Mexico as World Cup opener.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 5, 2025
11th June 2026: South Africa will face Mexico as World Cup opener.
The scriptwriters worked! 🏆 pic.twitter.com/TTniBcdyWl
