Чемпионат мира
Снова 11 июня и снова в матче-открытии встретятся Мексика и ЮАР

Вспомним, как закончился матч 2010 года

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче-открытии чемпионата мира 2026 года встретятся сборные Мексики и Южной Африки.

Произойдет это 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека».

Интересным фактом является то, что этот матч станет повторением стартовой игры мундиаля 2010 года, в которой Южная Африка в качестве хозяина сыграла вничью с мексиканцами в Йоханнесбурге со счетом 1:1.

Тогда матч так же прошел 11 июня

  • 11 июня 2010 года, Йоханнесбург, Южная Африка – Мексика – 1:1
  • 11 июня 2026, Мехико, Мексика – Южная Африка
