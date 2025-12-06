Снова 11 июня и снова в матче-открытии встретятся Мексика и ЮАР

В матче-открытии чемпионата мира 2026 года встретятся сборные Мексики и Южной Африки.

Произойдет это 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека».

Интересным фактом является то, что этот матч станет повторением стартовой игры мундиаля 2010 года, в которой Южная Африка в качестве хозяина сыграла вничью с мексиканцами в Йоханнесбурге со счетом 1:1.

Тогда матч так же прошел 11 июня

11 июня 2010 года, Йоханнесбург, Южная Африка – Мексика – 1:1

11 июня 2026, Мехико, Мексика – Южная Африка