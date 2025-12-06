Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Сначала нужно обыграть Ибрагимовича»

Вчера, 5 декабря в Вашингтоне состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира. На этом форуме может быть и сборная Украины, если преодолеет плей-офф раунд чемпионата мира.

Но уже сейчас стали известны потенциальные соперники «сине-желтых». Ими стали команды Нидерландов, Японии и Туниса. Эксклюзивный комментарий по этому поводу сайту Sport.ua дал известный отечественный тренер Виталий Кварцяный.

– Виталий Владимирович, летом 2026 года сборная Украины на чемпионате мира может сыграть с Нидерландами, Японией и Тунисом. Каким будет ваше резюме?

– В вашем вопросе главное слово – может (улыбается). А что касается наших потенциальных соперников, то, думаю, они достаточно серьезные. Впрочем, у сборной Украины есть положительный опыт в мачтах с командой Тунисом, которую мы обыгрывали на чемпионате мира в 2006 году. Хотя там сейчас футбол стал веселее. Достаточно сказать, что они участники двух последних чемпионатов мира. И, несмотря на то, что у них произошла смена поколений, они серьезно развиваются. Но хорошо, что из африканских сборных не попалась Марокко. С Тунисом можно играть.

Что касается Японии, то и их можно обыгрывать, хотя у них много футболистов выступает в английских, немецких и французских клубах. Но в тоже время и у нас есть, кем похвастать в этом плане. Впрочем, самый главный оппонент, это, естественно, сборная Нидерландов.

– Но, в принципе, мы можем быть фаворитами?

– Если все гармонизировать, а это имеется ввиду, что все футболисты сборной Украины будут в хорошей форме, не будет травм, может, появятся новые, молодые игроки, которые выступают за рубежом, тогда можно замахнуться и на первое место.

– Из авторитетов Нидерланды не самый плохой вариант?

– Думаю, да. Я не хотел бы видеть в соперниках сборной Украины Аргентину, Англию или Испанию. Можно упомянуть и французов. Если у них все лучшие футболисты будут в обойме, то обыграть их практически нереально.

УЕФА

– То есть, потенциальная жеребьевка для нас получилась…

– Нормальной. Но нужно опуститься на землю и сначала сделать все, чтобы пройти плей-офф раунд. Швеция еще не показала всей своей мощи. Весной эта сборная может быть на порядок качественнее, чем это было в отборочном турнире. Считаю, что скандинавы сильнее той же Японии или Туниса. Поэтому вся концентрация пока должна быть на мартовских матчах.

– Может, весной в состав шведов попросят возвратиться Златана Ибрагимовича, который завершил карьеру в 2023 году?

– А почем нет? Если брать стратегически, и учитывать его физические данные, то он и сейчас мог бы выходить минут на пять в каждом матче давать экономический эффект, то есть, приносить результат (смеется).

Напомним, что сборная Украины в полуфинале плей-офф раунда отбора ЧМ-2026 26 марта 2026 года встретится с командой Швеции. В случае победы в решающем матче за право попасть на Мундиаль подопечным Сергея Реброва 31 марта необходимо выиграть у победителя пары Польша – Албания.