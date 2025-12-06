Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Сначала нужно обыграть Ибрагимовича»
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 10:30 |
579
1

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Сначала нужно обыграть Ибрагимовича»

Известный тренер отреагировал на потенциальных соперников сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026

06 декабря 2025, 10:30 |
579
1 Comments
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Сначала нужно обыграть Ибрагимовича»
ФИФА

Вчера, 5 декабря в Вашингтоне состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира. На этом форуме может быть и сборная Украины, если преодолеет плей-офф раунд чемпионата мира.

Но уже сейчас стали известны потенциальные соперники «сине-желтых». Ими стали команды Нидерландов, Японии и Туниса. Эксклюзивный комментарий по этому поводу сайту Sport.ua дал известный отечественный тренер Виталий Кварцяный.

– Виталий Владимирович, летом 2026 года сборная Украины на чемпионате мира может сыграть с Нидерландами, Японией и Тунисом. Каким будет ваше резюме?
– В вашем вопросе главное слово – может (улыбается). А что касается наших потенциальных соперников, то, думаю, они достаточно серьезные. Впрочем, у сборной Украины есть положительный опыт в мачтах с командой Тунисом, которую мы обыгрывали на чемпионате мира в 2006 году. Хотя там сейчас футбол стал веселее. Достаточно сказать, что они участники двух последних чемпионатов мира. И, несмотря на то, что у них произошла смена поколений, они серьезно развиваются. Но хорошо, что из африканских сборных не попалась Марокко. С Тунисом можно играть.

Что касается Японии, то и их можно обыгрывать, хотя у них много футболистов выступает в английских, немецких и французских клубах. Но в тоже время и у нас есть, кем похвастать в этом плане. Впрочем, самый главный оппонент, это, естественно, сборная Нидерландов.

– Но, в принципе, мы можем быть фаворитами?
– Если все гармонизировать, а это имеется ввиду, что все футболисты сборной Украины будут в хорошей форме, не будет травм, может, появятся новые, молодые игроки, которые выступают за рубежом, тогда можно замахнуться и на первое место.

– Из авторитетов Нидерланды не самый плохой вариант?
– Думаю, да. Я не хотел бы видеть в соперниках сборной Украины Аргентину, Англию или Испанию. Можно упомянуть и французов. Если у них все лучшие футболисты будут в обойме, то обыграть их практически нереально.

УЕФА

– То есть, потенциальная жеребьевка для нас получилась…
– Нормальной. Но нужно опуститься на землю и сначала сделать все, чтобы пройти плей-офф раунд. Швеция еще не показала всей своей мощи. Весной эта сборная может быть на порядок качественнее, чем это было в отборочном турнире. Считаю, что скандинавы сильнее той же Японии или Туниса. Поэтому вся концентрация пока должна быть на мартовских матчах.

– Может, весной в состав шведов попросят возвратиться Златана Ибрагимовича, который завершил карьеру в 2023 году?
– А почем нет? Если брать стратегически, и учитывать его физические данные, то он и сейчас мог бы выходить минут на пять в каждом матче давать экономический эффект, то есть, приносить результат (смеется).

Напомним, что сборная Украины в полуфинале плей-офф раунда отбора ЧМ-2026 26 марта 2026 года встретится с командой Швеции. В случае победы в решающем матче за право попасть на Мундиаль подопечным Сергея Реброва 31 марта необходимо выиграть у победителя пары Польша – Албания.

По теме:
Кварцяный оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Снова 11 июня и снова в матче-открытии встретятся Мексика и ЮАР
Дидье ДЕШАМ: «Церемония жеребьевки ЧМ-2026 была достаточно длинной»
Виталий Кварцяный ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Туниса по футболу сборная Японии по футболу Златан Ибрагимович Сергей Ребров сборная Швеции по футболу статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 84
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Другие виды | 05 декабря 2025, 22:23 4
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?

Сборная Украины без игры вышла в четвертьфинал чемпионата мира

От Махини до Михайленко: сборная Николаев в украинском футболе
Футбол | 06.12.2025, 11:00
От Махини до Михайленко: сборная Николаев в украинском футболе
От Махини до Михайленко: сборная Николаев в украинском футболе
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Футбол | 06.12.2025, 07:22
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dyrka
А якби та якби...Скільки уже років одне і теж, марні фантазії та завищені очікування!!! А потім обсираються у першому ж матчі, де експерти та вболівальники уже пророкували перемогу)))
Ответить
-1
Популярные новости
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 47
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 29
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 9
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42
Бокс
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
05.12.2025, 16:45
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем