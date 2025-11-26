Зеркальные 6:2. Снигур пробилась в четвертьфинал 75-тысячника в ОАЭ

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 159) вышла в четвертьфинал хардового турнира ITF W75 в Фуджаире, ОАЭ.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (WTA 212) за 1 час и 46 минут.

ITF W75 Фуджаире. Хард, 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [5] – Оливия Гадеки (Австралия) – 6:2, 2:6, 6:2

Снигур провела первое очное противостояние против Гадеки.

На старте 75-тысячника в ОАЭ Дарья разгромила Эрику Андрееву. Ее следующей соперницей будет Виктория Грунчакова (Словакия, WTA 218), против которой ведет 2:0 в личных встречах.