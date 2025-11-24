Снигур на ITF W75 в ОАЭ разгромила Андрееву-старшую, отдав всего 2 гейма

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 159) стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Фуджаире (ОАЭ) с убедительной победы.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Эрику Андрееву (WTA 251) – сестру девятой ракетки Мирры Андреевой. Снигур разбила оппонентку за 1 час и 15 минут, отдав всего два гейма.

ITF W75 Фуджаира. Хард, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [5] – Эрика Андреева – 6:1, 6:1

Снигур во второй раз в карьере сыграла против Андреевой. В феврале 2022 года Дарья справилась с Эрикой в полуфинале 60-тысячника в Германии.

Снигур в начале ноября выиграла трофей турнира ITF W75 в Глазго. Затем украинка не сумела доиграть встречу с Ралукой Шербан на старте соревнований идентичной категории в Люксембурге.

Следующей оппоненткой Снигур в ОАЭ будет австралийка Оливия Гадеки (WTA 212).