Снигур на ITF W75 в ОАЭ разгромила Андрееву-старшую, отдав всего 2 гейма
Дарья в первом раунде соревнований в Фуджаире справилась с Эрикой в двух сетах
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 159) стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Фуджаире (ОАЭ) с убедительной победы.
В первом раунде украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Эрику Андрееву (WTA 251) – сестру девятой ракетки Мирры Андреевой. Снигур разбила оппонентку за 1 час и 15 минут, отдав всего два гейма.
ITF W75 Фуджаира. Хард, 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) [5] – Эрика Андреева – 6:1, 6:1
Снигур во второй раз в карьере сыграла против Андреевой. В феврале 2022 года Дарья справилась с Эрикой в полуфинале 60-тысячника в Германии.
Снигур в начале ноября выиграла трофей турнира ITF W75 в Глазго. Затем украинка не сумела доиграть встречу с Ралукой Шербан на старте соревнований идентичной категории в Люксембурге.
Следующей оппоненткой Снигур в ОАЭ будет австралийка Оливия Гадеки (WTA 212).
