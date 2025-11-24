Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур на ITF W75 в ОАЭ разгромила Андрееву-старшую, отдав всего 2 гейма
Снигур на ITF W75 в ОАЭ разгромила Андрееву-старшую, отдав всего 2 гейма

Дарья в первом раунде соревнований в Фуджаире справилась с Эрикой в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 159) стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Фуджаире (ОАЭ) с убедительной победы.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Эрику Андрееву (WTA 251) – сестру девятой ракетки Мирры Андреевой. Снигур разбила оппонентку за 1 час и 15 минут, отдав всего два гейма.

ITF W75 Фуджаира. Хард, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [5] – Эрика Андреева – 6:1, 6:1

Снигур во второй раз в карьере сыграла против Андреевой. В феврале 2022 года Дарья справилась с Эрикой в полуфинале 60-тысячника в Германии.

Снигур в начале ноября выиграла трофей турнира ITF W75 в Глазго. Затем украинка не сумела доиграть встречу с Ралукой Шербан на старте соревнований идентичной категории в Люксембурге.

Следующей оппоненткой Снигур в ОАЭ будет австралийка Оливия Гадеки (WTA 212).

По теме:
Рейтинг WTA. Олейникова дебютировала в топ-100 после трофея в Чили
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Дарья Снигур Эрика Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
serhiy1
Молодчинка !!!
