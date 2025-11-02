Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) стала чемпионкой турнира ITF W75 в Глазго, Великобритания.

В финале украинка в двух сетах переиграла Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 199) за 1 час и 10 минут.

ITF W75 Глазго. Хард в помещении. Финал

Дарья Снигур (Украина) [3] – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 6:4, 6:3