Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!
В финале соревнований в Великобритании Дарья в двух сетах одолела Сюзан Бандекки
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) стала чемпионкой турнира ITF W75 в Глазго, Великобритания.
В финале украинка в двух сетах переиграла Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 199) за 1 час и 10 минут.
ITF W75 Глазго. Хард в помещении. Финал
Дарья Снигур (Украина) [3] – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 6:4, 6:3
Молодець на переможній ноті закінчила сезон. Трохи відпочити і готуватись до кваліфікації АО-2026
