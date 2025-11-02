Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!
02 ноября 2025, 14:37
Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!

В финале соревнований в Великобритании Дарья в двух сетах одолела Сюзан Бандекки

Первый трофей в 2025 году. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго!
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) стала чемпионкой турнира ITF W75 в Глазго, Великобритания.

В финале украинка в двух сетах переиграла Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 199) за 1 час и 10 минут.

ITF W75 Глазго. Хард в помещении. Финал

Дарья Снигур (Украина) [3] – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 6:4, 6:3

Снигур сыграет за трофей ITF W75 в Глазго. Сколько теперь у Дарьи финалов?
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 14-й ракеткой. Рекорды Олейниковой и Подрез
Олександр Січкаренко
Молодець на переможній ноті закінчила сезон. Трохи відпочити і готуватись до кваліфікації АО-2026
