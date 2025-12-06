Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 декабря 2025, 03:10
ВИДЕО. Самый младший сын Месси шокировал своим проходом

Чиро Месси играет все лучше и лучше

Youtube. Чиро Месси с семьей

Самый младший сын Лионеля Месси, Чиро, устроил мини-шоу на поле академии «Интер Майами».

На опубликованном видео он эффектно обыграл трех защитников и нанес мощный удар, однако голкипер сумел спасти ворота.

Особое внимание привлек №10 на его футболке – тот же, под которым выступает его отец. Более того, все трое сыновей Месси – Тьяго, Матео и Чиро – играют в академии и каждый носит десятку.

Фанаты отмечают, что дриблинг Чиро удивительно напоминает стиль Лео, и уже называют мальчика «новой десяткой» в семье Месси.

