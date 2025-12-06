ВИДЕО. Самый младший сын Месси шокировал своим проходом
Чиро Месси играет все лучше и лучше
Самый младший сын Лионеля Месси, Чиро, устроил мини-шоу на поле академии «Интер Майами».
На опубликованном видео он эффектно обыграл трех защитников и нанес мощный удар, однако голкипер сумел спасти ворота.
Особое внимание привлек №10 на его футболке – тот же, под которым выступает его отец. Более того, все трое сыновей Месси – Тьяго, Матео и Чиро – играют в академии и каждый носит десятку.
Фанаты отмечают, что дриблинг Чиро удивительно напоминает стиль Лео, и уже называют мальчика «новой десяткой» в семье Месси.
