ВИДЕО. Самый младший сын Месси шокировал своим проходом

Самый младший сын Лионеля Месси, Чиро, устроил мини-шоу на поле академии «Интер Майами».

На опубликованном видео он эффектно обыграл трех защитников и нанес мощный удар, однако голкипер сумел спасти ворота.

Особое внимание привлек №10 на его футболке – тот же, под которым выступает его отец. Более того, все трое сыновей Месси – Тьяго, Матео и Чиро – играют в академии и каждый носит десятку.

Фанаты отмечают, что дриблинг Чиро удивительно напоминает стиль Лео, и уже называют мальчика «новой десяткой» в семье Месси.