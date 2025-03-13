Испания13 марта 2025, 20:58 | Обновлено 13 марта 2025, 20:59
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико – Барселона
16 марта в 22:00 пройдет поединок 28-го тура испанской Ла Лиги
13 марта 2025, 20:58 | Обновлено 13 марта 2025, 20:59
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В воскресенье, 16 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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