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Испания
13 марта 2025, 20:58 | Обновлено 13 марта 2025, 20:59
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико – Барселона

16 марта в 22:00 пройдет поединок 28-го тура испанской Ла Лиги

13 марта 2025, 20:58 | Обновлено 13 марта 2025, 20:59
111
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Барселона

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», что находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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