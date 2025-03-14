Месси не остался без гола. Интер Майами побеждает Кавальерс
Открыл счет в матче Луис Суарес
14 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между ямайским «Кавальерс» и «Интером» из Майами.
После четирехматчевого перерыва на футбольное поле вышел легендарный Лионель Месси, но не в основном составе.
Болельщики ямайского клуба также ждали этого появления.
«Интер» доминировал на протяжении всей игры. На 37-й минуте Луис Суарес открыл счет в матче, реализовав пенальти.
На 53-й минуте Месси заменил Суареса и не ушел с поля без гола. На 90+2-й минуте Лионель Месси получил пас от партнера и вышел один на один с голкипером соперника - 2:0.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала
Кавальер (Ямайка) – Интер Майами (США) – 0:2 (Первый матч: 0:2)
Голы: Суарес, 37 (пенальти), Месси, 90+2
Видео матча
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