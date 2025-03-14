Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси не остался без гола. Интер Майами побеждает Кавальерс
Лига чемпионов
14 марта 2025, 04:59 | Обновлено 14 марта 2025, 05:31
408
0

Месси не остался без гола. Интер Майами побеждает Кавальерс

Открыл счет в матче Луис Суарес

14 марта 2025, 04:59 | Обновлено 14 марта 2025, 05:31
408
0
Месси не остался без гола. Интер Майами побеждает Кавальерс

14 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между ямайским «Кавальерс» и «Интером» из Майами.

После четирехматчевого перерыва на футбольное поле вышел легендарный Лионель Месси, но не в основном составе.

Болельщики ямайского клуба также ждали этого появления.

«Интер» доминировал на протяжении всей игры. На 37-й минуте Луис Суарес открыл счет в матче, реализовав пенальти.

На 53-й минуте Месси заменил Суареса и не ушел с поля без гола. На 90+2-й минуте Лионель Месси получил пас от партнера и вышел один на один с голкипером соперника - 2:0.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала

Кавальер (Ямайка) – Интер Майами (США) – 0:2 (Первый матч: 0:2)

Голы: Суарес, 37 (пенальти), Месси, 90+2

Видео матча

По теме:
ВИДЕО. Лионель Месси оценил чипсы – от 1 до 7
ВИДЕО. Рамос на 90+7-й забил в Кубке чемпионов, но его команда вылетела
Маскерано подтвердил. Лидер Интер Майами сыграет в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Интер Майами Лига чемпионов КОНКАКАФ Луис Суарес Лионель Месси
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Футбол | 13 марта 2025, 23:44 3
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 

Украинский футболист интересует «Атлетико»

Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Футбол | 13 марта 2025, 07:23 2
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары

ПСЖ – Астон Вилла, Арсенал – Реал, Барселона – Боруссия Д, Бавария – Интер

ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
Бокс | 13.03.2025, 13:51
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Футбол | 13.03.2025, 16:52
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Лапорта назвал игрока Барселоны, которого никогда не продаст
Футбол | 14.03.2025, 02:54
Лапорта назвал игрока Барселоны, которого никогда не продаст
Лапорта назвал игрока Барселоны, которого никогда не продаст
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 27
Теннис
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
12.03.2025, 07:38 8
Футбол
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 3
Бокс
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
12.03.2025, 08:24 8
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем