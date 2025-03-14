Месси не остался без гола. Интер Майами побеждает Кавальерс

14 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между ямайским «Кавальерс» и «Интером» из Майами.

После четирехматчевого перерыва на футбольное поле вышел легендарный Лионель Месси, но не в основном составе.

Болельщики ямайского клуба также ждали этого появления.

«Интер» доминировал на протяжении всей игры. На 37-й минуте Луис Суарес открыл счет в матче, реализовав пенальти.

На 53-й минуте Месси заменил Суареса и не ушел с поля без гола. На 90+2-й минуте Лионель Месси получил пас от партнера и вышел один на один с голкипером соперника - 2:0.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала

Кавальер (Ямайка) – Интер Майами (США) – 0:2 (Первый матч: 0:2)

Голы: Суарес, 37 (пенальти), Месси, 90+2

Видео матча