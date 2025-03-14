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14 марта 2025, 04:17 |
433
0

ФОТО. Футболист сборной Украины шокировал россиян своим луком

Удар патриотизма

14 марта 2025, 04:17 |
433
0
ФОТО. Футболист сборной Украины шокировал россиян своим луком
Instagram. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков поделился новыми фото в Instagram, показав свой стильный образ перед отъездом на сбор национальной команды.

Украинская сборная готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках футболист одет в чёрное худи с надписью «Донбасс и Крым – это Украина».

Судаков также добавил: «Донбасс и Крым – это Украина. Украина – столица Свободы!».

Его выбор одежды и патриотичный месседж вызвали волну одобрительных отзывов среди болельщиков, которые высоко оценили стиль и позицию игрока.

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фото lifestyle Георгий Судаков сборная Украины по футболу Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
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