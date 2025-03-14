ФОТО. Футболист сборной Украины шокировал россиян своим луком
Удар патриотизма
Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков поделился новыми фото в Instagram, показав свой стильный образ перед отъездом на сбор национальной команды.
Украинская сборная готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках футболист одет в чёрное худи с надписью «Донбасс и Крым – это Украина».
Судаков также добавил: «Донбасс и Крым – это Украина. Украина – столица Свободы!».
Его выбор одежды и патриотичный месседж вызвали волну одобрительных отзывов среди болельщиков, которые высоко оценили стиль и позицию игрока.
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