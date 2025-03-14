ВИДЕО. Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы
В матче против «Реал Сосьедад» португалец реализовал два одиннадцатиметровых
30-летний португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лучшим исполнителем пенальти в истории Лиги Европы.
Об этом сообщает портал Opta.
Фернандеш реализовал 9 пенальти в турнире - это лучший показатель в истории Лиги Европы.
В матче против «Реала Сосьедада» (4:1) звездный португалец дважды отличился с пенальти.
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Бруну Фернандеш сыграл 9 матчей и забил 4 гола. Три из них он провел в матче 1/8 финала против «Реала Сосьедада».
Еще один мяч Фернандеш забил в ворота «Рейнджерс» на групповом этапе.
9 - Bruno Fernandes has scored nine penalties in the UEFA Europa League, the most of any player in the competition's history. Spotted. pic.twitter.com/UIze3t19IP— OptaJoe (@OptaJoe) March 13, 2025
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