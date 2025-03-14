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  4. ВИДЕО. Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы
Лига Европы
14 марта 2025, 07:25 | Обновлено 14 марта 2025, 07:41
462
0

ВИДЕО. Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы

В матче против «Реал Сосьедад» португалец реализовал два одиннадцатиметровых

14 марта 2025, 07:25 | Обновлено 14 марта 2025, 07:41
462
0
ВИДЕО. Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лучшим исполнителем пенальти в истории Лиги Европы.

Об этом сообщает портал Opta.

Фернандеш реализовал 9 пенальти в турнире - это лучший показатель в истории Лиги Европы.

В матче против «Реала Сосьедада» (4:1) звездный португалец дважды отличился с пенальти.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Бруну Фернандеш сыграл 9 матчей и забил 4 гола. Три из них он провел в матче 1/8 финала против «Реала Сосьедада».

Еще один мяч Фернандеш забил в ворота «Рейнджерс» на групповом этапе.

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Бруну Фернандеш Лига Европы Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Александр Сильченко Источник: Opta
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