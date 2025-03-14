Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 4:1. Три пенальти. Видео голов и обзор
Команда Рубена Аморима разгромила соперника
В четверг, 13 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».
Первый поединок завершился вничью со счетом 1:1.
«Реал Сосьедад» проявил себя лишь на 10-й минуте, когда Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти.
Далее все надежды испанцев похоронил Бруну Фернандеш, который оформил хет-трик, а жирную точку в игре поставил Диогу Далот.
Гости с 63-й минуты играли в меньшинстве – за фол последней надежды был удален Джон Арамбуру.
В 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лионом».
Лига Европы. 1/8 финала
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 4:1 (первый матч - 1:1)
Голы: Фернандеш, 16 (пенальти), 50 (пенальти), 87, Далот, 90+1 – Оярсабаль, 10 (пенальти)
Предупреждения: де Лигт, 9 – Субельдиа, 14, Марин, 39, Субименди, 51, Оярсабаль, 64, Элюстондо, 69, Барренечеа, 74, Агерд, 89
Удаление: Арамбуру, 63
Видео голов и обзор матча
Відео голів та огляд матчу
События матча
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