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Лига Европы
Проходит дальше Манчестер Юнайтед
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 4 : 1
Реал Сосьедад
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Лига Европы
14 марта 2025, 01:18 | Обновлено 14 марта 2025, 01:19
79
0

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 4:1. Три пенальти. Видео голов и обзор

Команда Рубена Аморима разгромила соперника

14 марта 2025, 01:18 | Обновлено 14 марта 2025, 01:19
79
0
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 4:1. Три пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Первый поединок завершился вничью со счетом 1:1.

«Реал Сосьедад» проявил себя лишь на 10-й минуте, когда Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти.

Далее все надежды испанцев похоронил Бруну Фернандеш, который оформил хет-трик, а жирную точку в игре поставил Диогу Далот.

Гости с 63-й минуты играли в меньшинстве – за фол последней надежды был удален Джон Арамбуру.

В 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лионом».

Лига Европы. 1/8 финала

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 4:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Фернандеш, 16 (пенальти), 50 (пенальти), 87, Далот, 90+1 – Оярсабаль, 10 (пенальти)

Предупреждения: де Лигт, 9 – Субельдиа, 14, Марин, 39, Субименди, 51, Оярсабаль, 64, Элюстондо, 69, Барренечеа, 74, Агерд, 89

Удаление: Арамбуру, 63

Видео голов и обзор матча

Відео голів та огляд матчу

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
63’
Хон Арамбуру (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
Манчестер Юнайтед Лига Европы Бруну Фернандеш Реал Сосьедад Микель Оярсабаль Диогу Далот Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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