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Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 3 : 1
Панатинаикос
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Лига конференций
14 марта 2025, 06:10 | Обновлено 14 марта 2025, 06:12
98
0

Фиорентина – Панатинаикос – 3:1. Фиалки реабилитировались. Видео голов

В Греции итальянцы минимально уступили итальянцам

14 марта 2025, 06:10 | Обновлено 14 марта 2025, 06:12
98
0
Фиорентина – Панатинаикос – 3:1. Фиалки реабилитировались. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта прошли ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Фиорентина одержала победу над Панатинаикосом со счетом 3:1. Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Уже в первом тайме игроки «Фиорентины» вышли вперед по итогам двух матчей.

Во втором тайме «фиалки» утроили преимущество, но за 10 минут до конца матча пропустили. Так что концовка была веселой.

«Фиорентина» сыграет в четвертьфинале с словенским «Целе».

Лига конференций. 1/8 финала

Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 (первый матч - 2:3)

Голы: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Мойзе Кин, 75 - Иоаннидис, 81

Удаление: Младенович, 90+3 (Панатинаикос)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
Филип Младенович (Панатинаикос) получает красную карточку.
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
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Целе Фиорентина Лига конференций видео голов и обзор Роландо Мандрагора Мойзе Кин
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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