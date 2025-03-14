Фиорентина – Панатинаикос – 3:1. Фиалки реабилитировались. Видео голов

13 марта прошли ответные поединки 1/8 финала Лиги конференций.

Фиорентина одержала победу над Панатинаикосом со счетом 3:1. Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Уже в первом тайме игроки «Фиорентины» вышли вперед по итогам двух матчей.

Во втором тайме «фиалки» утроили преимущество, но за 10 минут до конца матча пропустили. Так что концовка была веселой.

«Фиорентина» сыграет в четвертьфинале с словенским «Целе».

Лига конференций. 1/8 финала

Фиорентина (Италия) – Панатинаикос (Греция) – 3:1 (первый матч - 2:3)

Голы: Мандрагора, 12, Гудмундссон, 24, Мойзе Кин, 75 - Иоаннидис, 81

Удаление: Младенович, 90+3 (Панатинаикос)

Видео голов и обзор матча