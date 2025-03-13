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Лига конференций
Фиорентина
13.03.2025 22:00 - : -
Панатинаикос
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Лига конференций
13 марта 2025, 07:52 | Обновлено 13 марта 2025, 07:53
75
0

Фиорентина – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 13 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2025, 07:52 | Обновлено 13 марта 2025, 07:53
75
0
Фиорентина – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК Фиорентина

13 марта на «Артемио Франки» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Панатинаикосом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда в последнее время превращает этот международный турнир в свою идею-фикс. В предыдущие годы она играла под руководством Винченцо Итальяно, и что в 2023-м, что в 2024-м году, доходили до финала - и проигрывали там. Причем прошлой весной уступили как раз грекам - Олимпиакосу. Вскоре после этого тренером стал Палладино. С ним клуб очень нестабилен, но вполне может превзойти результаты в Серии А, взяв 7-е, а то и 6-е место.

Нынешний поход в Лиге конференций рисковал закончиться максимально быстро. Но в квалификации после пары ничьих все же по пенальти выбили Академию Пушкаша. А в основном раунде итальянцы собрали 4 победы, теряя очки только на выезде, с АПОЭЛ (1:2) и Виторией Гимараэш. Эти осечки не помешали отправиться в 1/8 финала напрямую.

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Панатинаикос

Клуб остается одним из грандов греческого футбола. Но в последнее время они пополняли свой список титулов только через кубок, пусть и оставаясь в группе лидеров местного чемпионата. Сейчас тоже нет реальных шансов догнать Олимпиакос, и остается только бороться с соседним АЕК за второе место.

Летом клуб стартовал в Лиге Европы, но, дважды обыграв Ботев, потом обменялись выездными победами 1:0 с Аяксом - но в затяжной серии пенальти удачливее оказались голландцы. Зато в Лиге конференций клуб из Афин смотрелся достойно. Он еще летом в квалификации выбил Ланс, да и в основном раунде было взято 3 победы и 10 очков. В феврале в Исландии проиграли 1:2 Викингуру, но дома голом на четвертой добавленной минуте оформили 2:0, пройдя дальше. С итальянцами получилось в итоге выиграть дома перестрелку, и теперь на выезде хватит и ничьей.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе команды сыграли друг с другом впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы очень уж лояльны к итальянцам, чем спад явно затянулся. Стоит поставить на гостей с форой +1 гол (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
13 марта 2025 -
22:00
Панатинаикос
Фора Панатинаикоса (+1) 1.79 Сделать ставку
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Фиорентина Панатинаикос Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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