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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси
Англия
13 марта 2025, 21:13 |
28
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси

Смотрите 16 марта в 15:30 матч чемпионата Англии

13 марта 2025, 21:13 |
28
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 16 марта, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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