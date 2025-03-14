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14 марта 2025, 07:00 |
1322
0

Итоги еврокубков, дубль Яремчука, вылет Довбика, тренировка сборной

Главные новости за 13 марта на Sport.ua

14 марта 2025, 07:00 |
1322
0
Итоги еврокубков, дубль Яремчука, вылет Довбика, тренировка сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 марта.

1. Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
Буде-Глимт – Лацио, Тоттенхэм – Айнтрахт, Рейнджерс – Атлетик, Лион – МЮ

2. Итоги дня Лиги конференций. Определены все четвертьфинальные пары
Бетис – Ягеллония, Целе – Фиорентина, Легия – Челси, Юргорден – Рапид

3А. С дублем Яремчука. Олимпиакос дома одолел Будё-Глимт и покинул Лигу Европы
Добытой победы греческому коллективу не хватило для того, чтобы пройти дальше

3В. Дальше без Ромы и Довбика. Атлетик сполна отыгрался на Сан-Мамес
Команда Раньери в самом начале игры осталась в меньшинстве и была обречена на поражение

4А. Невероятный Бруну Фернандеш. Ман Юнайтед дома одолел Реал Сосьедад
Хет-трик Бруну Фернандеша вывел английский гранд в 1/4 финала Лиги Европы

4В. Челси снова одолел Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги конференций
Пенсионеры в ответном матче в Лондоне переиграли соперников со счетом 1:0

5А. ФОТО. Ребров собрал команду. Сборная провела первую тренировку в Испании
Украинская команда начала тренировочный сбор в испанском городе Бенидорм

5В. Стало известно, когда сборная Украины соберется в полном составе
Пока команда без игроков европейских чемпионатов

6А. Шахтер подал судебный иск о признании украинского клуба банкротом
Дело касается СК «Днепр-1», который летом 2024 года исключили из УПЛ

6В. В Шахтере рассказали, сколько хотят получить за трансфер Пихаленка
Клуб требует 480 тысяч долларов

7А. Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Элина в четвертьфинале не сумела переиграть Мирру Андрееву, проиграв в двух сетах

7В. Киченок и Кенин навязали борьбу лучшим парницам в 1/4 финала Индиан-Уэллс
Людмила и София уступили тандему Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд в двух сетах

8. Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Сергей Лапин прописал Турки посодействовать в организации боя за титул абсолютного чемпиона

9. Украинец Вишнивецкий разорвал россиянина и стал чемпионом Европы
Еще один одаренный украинец будет бороться в финале завтра

10. Алиссон Сантана – новый талант Шахтера, за которым следили многие клубы АПЛ
Колумнист Sport.ua Алексей Сливченко предлагает коротко пройтись по основным фактам карьеры вингера

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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