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  4. В Шахтере рассказали, сколько хотят получить за трансфер Пихаленка
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 19:46 | Обновлено 13 марта 2025, 19:55
1626
2

В Шахтере рассказали, сколько хотят получить за трансфер Пихаленка

Клуб требует 480 тысяч долларов

13 марта 2025, 19:46 | Обновлено 13 марта 2025, 19:55
1626
2
В Шахтере рассказали, сколько хотят получить за трансфер Пихаленка
ФК Динамо Киев. Александр Пихальонок

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов подтвердил, что клуб хочет получить от «Днепра-1» 480 тысяч евро за трансфер хавбека Александра Пихаленка в «Динамо» Киев и подал на днепровский клуб в суд.

«Шахтер», где ранее выступал Пихаленок, в контракте имел пункт о проценте от следующей продажи игрока.

«В результате трансфера игрока Александра Пихаленка из СК «Днепр-1» в ФК «Динамо» (Киев), ФК «Шахтер» (Донецк) должен получить $480 000, как процент от будущих продаж (sell-on fee).

Несмотря на то, что СК «Днепр-1» уже получил трансферную компенсацию за игрока, СК «Днепр-1» до сих пор не выполнил свои финансовые обязательства перед ФК «Шахтер» (Донецк).

В связи с этим мы вынуждены были принять решение о дальнейших шагах», – сказал Свиридов.

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Юрий Свиридов Шахтер Донецк Александр Пихаленок Динамо Киев Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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didora
Проснулися! Надумали коли вимагати гроші. У кого? Від Дніпра-1 тільки слід залишився. Треба зразу було вимагати поки там щесь зтось був біля керма клубу.
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+1
sergio_terry
А на рило нічого не хочуть?
Так, товариш питає...
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0
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Теннис
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