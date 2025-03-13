В Шахтере рассказали, сколько хотят получить за трансфер Пихаленка
Клуб требует 480 тысяч долларов
Директор по стратегическому развитию и коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов подтвердил, что клуб хочет получить от «Днепра-1» 480 тысяч евро за трансфер хавбека Александра Пихаленка в «Динамо» Киев и подал на днепровский клуб в суд.
«Шахтер», где ранее выступал Пихаленок, в контракте имел пункт о проценте от следующей продажи игрока.
«В результате трансфера игрока Александра Пихаленка из СК «Днепр-1» в ФК «Динамо» (Киев), ФК «Шахтер» (Донецк) должен получить $480 000, как процент от будущих продаж (sell-on fee).
Несмотря на то, что СК «Днепр-1» уже получил трансферную компенсацию за игрока, СК «Днепр-1» до сих пор не выполнил свои финансовые обязательства перед ФК «Шахтер» (Донецк).
В связи с этим мы вынуждены были принять решение о дальнейших шагах», – сказал Свиридов.
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