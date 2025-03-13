Шахтер подал судебный иск о признании украинского клуба банкротом

Донецкий «Шахтер» подал судебный иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области банкротстве СК «Днепр-1», который ранее выступал в Украинской Премьер-лиги.

Суд решил не рассматривать это дело, так как «горняки» не заплатили судебный сбор в размере 30 280 грн. Чтобы исправит ситуации, донецкому клубу было предоставлено 5 дней (с 10 по 14 марта).

«Рассмотрев заявление и прилагаемые документы, хозяйственный суд пришел к выводу о необходимости оставления иска без движения. За подачу заявления об открытии производства по делу о банкротстве ООО «Спортивный клуб «Днепр-1» необходимо было уплатить судебный сбор в размере 30 280 грн.

Следовательно, заявление ООО «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк)» подано без соблюдения требований. Заявителю в течение пяти дней со дня вручения определения суда устранить недостатки заявления, а именно предоставить надлежаще оформленные доказательства уплаты судебного сбора на сумму 30 280 грн», – сообщается в решении суда.