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Лига наций
13 марта 2025, 19:05 | Обновлено 13 марта 2025, 19:16
805
1

Стало известно, когда сборная Украины соберется в полном составе

Пока команда игроков европейских чемпионатов

13 марта 2025, 19:05 | Обновлено 13 марта 2025, 19:16
805
1
Стало известно, когда сборная Украины соберется в полном составе
УАФ

13 марта сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Команда собралась в испанском Бенидорме.

К составу еще не присоединились игроки, которые выступают за свои клубы в европейских чемпионатах.

Артем Довбик («Рома») и Роман Яремчук («Олимпиакос») еще сегодня сыграют в еврокубках. Также у голкиперов Андрея Лунина («Реал» Мадрид) и Анатолия Трубина («Бенфика») были матчи в Лиге чемпионов.

«Рома» с Артемом Довбыком сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в Лиге Европы, а „Олимпиакос“ Романа Яремчука будет играть с новрежским «Буде Глимт».

Планируется, что в полном составе сине-желтые будут 17 марта.

20 марта сборная Украины проведет первый матч против Бельгии. Это будет номинально домашняя игра, но она состоится в Мурсии. 23 марта состоится ответный матч в бельгийском Генке.

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Александр Сильченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Andromed
ну в принципі збірники зараз виглядають непогано, будемо сподіватися на гарну підготовку від Реброва
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