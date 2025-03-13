ФОТО. Расширенный состав. Сборная Украины провела тренировку в Испании

Сборная Украины в четверг в испанском Бенидорме начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.

Как сообщалось ранее, команда Сергея Реброва работает в расширенном составе – к игрокам основной команды присоединился ряд футболистов сборной Украины U-21.

Команды будут работать вместе до 17 марта.

Сегодня игроки провели теоретическое занятие, а также восстановительную тренировку.

Список Сергея Реброва

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Сыч («Карпаты» Львов), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров («Плимут», Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Георгий Бущан («Аль-Шабаб» Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток («Остин», США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба – «Динамо» Киев), Дмитрий Крыськив («Шахтер» Донецк), Александр Зубков («Трабзонспор» Турция).

Игроки молодежной сборной, которые отправились на сбор

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев).

Полузащитники: Борис Крушинский («Полесье» Житомир), Александр Яцык («Заря» Луганск), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все – «Динамо» Киев).

Нападающий: Игорь Краснопир («Карпаты» Львов).