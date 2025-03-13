Киченок и Кенин навязали борьбу лучшим парницам в 1/4 финала Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертьфинале украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах уступили лучшим парницам мира Катерине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США), которые занимают первую и вторую строчку в рейтинге. Встреча завершилась за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 5:7, 6:7 (4:7)

Это была первая встреча тандемов. Людмила и София провели третий совместный турнир.

Помимо того, что Катерина и Тейлор возглавляют парный рейтинг, чешка и американка в 2025 году стали чемпионками на Aus Open и на тысячнике в Дубае. А их винстрик составляет 12 матчей.

Следующими соперниками Синяковой и Таунсенд будут Эйжа Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Киченок и Кенин в Индиан-Уэллс успели переиграть дуэты Александра Панова / Ена Шибахара и Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.