Киченок и Кенин навязали борьбу лучшим парницам в 1/4 финала Индиан-Уэллс
Людмила и София уступили тандему Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд в двух сетах
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертьфинале украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах уступили лучшим парницам мира Катерине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США), которые занимают первую и вторую строчку в рейтинге. Встреча завершилась за 1 час и 40 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 5:7, 6:7 (4:7)
Это была первая встреча тандемов. Людмила и София провели третий совместный турнир.
Помимо того, что Катерина и Тейлор возглавляют парный рейтинг, чешка и американка в 2025 году стали чемпионками на Aus Open и на тысячнике в Дубае. А их винстрик составляет 12 матчей.
Следующими соперниками Синяковой и Таунсенд будут Эйжа Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды).
Киченок и Кенин в Индиан-Уэллс успели переиграть дуэты Александра Панова / Ена Шибахара и Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
А действительно ли не услышала?
Кейшон Дэвис хочет, чтобы Василий провел с ним свой финальный поединок
Вони разом дійшли до чвертьфіналу, де нав'язали щільну боротьбу Синяковій і Таунсенд, одним з найсильніших парниць у свiті!
👉А головне: тандем українки Люди з сестричкою-москвичкою Сонечкою став яскравим символом Слов'янської дружби та взаємопідтримки! І це набагато важливіше за спортивний результат! 😊