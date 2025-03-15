Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает El Gol Digital.
По информации источника, английский гранд готов выложить за 26-летнего голкипера до 80 миллионов евро, что стало бы повторением рекордного трансфера голкипера (переход Кепы из «Атлетика» Бильбао в «Челси» за 80 миллионов евро).
В Мадриде же не намерены прощаться с Андреем, который давно доказал то, что может играть на топовом уровне, когда не раз спасал команду при отсутствии Тибо Куртуа.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается украсть одного из лучших игроков мира у «Реала».
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