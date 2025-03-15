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Испания
15 марта 2025, 18:28 | Обновлено 15 марта 2025, 18:32
3174
14

Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

15 марта 2025, 18:28 | Обновлено 15 марта 2025, 18:32
3174
14
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, английский гранд готов выложить за 26-летнего голкипера до 80 миллионов евро, что стало бы повторением рекордного трансфера голкипера (переход Кепы из «Атлетика» Бильбао в «Челси» за 80 миллионов евро).

В Мадриде же не намерены прощаться с Андреем, который давно доказал то, что может играть на топовом уровне, когда не раз спасал команду при отсутствии Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается украсть одного из лучших игроков мира у «Реала».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Челси Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 16
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FootFoodBol
Перес сам поднял цену, когда сказал что не хочет его продавать. Маркеттинг в чистом виде, акции росут на фоне новостей)
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0
Victor673256ua
При усій повазі до Луніна, це зараз трохи забагато.
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Serhii P.
Найбільша маячня, яку я читав на sport.ua. За резервного воротаря, який грає кілька матчів в сезоні - до 80 млн євро?? Хто в це повірить?
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0
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Lulinnha
80 мультов ?! Купить МЮ Шевалье и будет радость. Ну и ещё двух защитников. 
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-1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
УМНАЖАЙТЕ НА 3 СУМУ В 80  МЕЛЕОНАВ И ПАКУЙПАЙТЕ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ЖОРЕКА
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-1
AK.228
Многовато … но пох… деньги не мои))
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-3
Dnonama1
То помилка. Там має бути 80 тис. Лавочкін більше не коштує 
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-7
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