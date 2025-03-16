ATP16 марта 2025, 02:22 |
31
0
Хольгер Руне – Даниил Медведев. Выбил нейтрала на пути в финал. Видеообзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча АТР 1000 в Индиан-Уэллс
16 марта 2025, 02:22 |
31
0
В ночь на 16 марта датчанин Хольгер Руне переиграл Даниила Медведева в полуфинале хардовог турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Руне победил со счетом 7:5, 6:4 за 1 час и 40 минут. К счастью, Хольгер не пустил «нейтрала» в решающий поединок Мастерса.
В финале Руне сыграет либо Карлоса Алькараса, либо против Джека Дрейпера.
🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала
Хольгер Руне [12] – 🏳️ Даниил Медведев [5] – 7:5, 6:4
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 марта 2025, 03:55 0
Смотрите видеообзор полуфинального матча на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Футбол | 15 марта 2025, 21:09 9
Украинский вингер начал играть в падель
Бокс | 15.03.2025, 12:51
Теннис | 16.03.2025, 01:42
Теннис | 15.03.2025, 03:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2025, 07:47 6
15.03.2025, 08:44 5
14.03.2025, 09:17 93
14.03.2025, 11:36 9
14.03.2025, 13:27 3
14.03.2025, 09:07 1
15.03.2025, 02:11 1
14.03.2025, 09:00