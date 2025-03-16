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  4. Хольгер Руне – Даниил Медведев. Выбил нейтрала на пути в финал. Видеообзор
ATP
16 марта 2025, 02:22 |
31
0

Хольгер Руне – Даниил Медведев. Выбил нейтрала на пути в финал. Видеообзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча АТР 1000 в Индиан-Уэллс

16 марта 2025, 02:22 |
31
0
Хольгер Руне – Даниил Медведев. Выбил нейтрала на пути в финал. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

В ночь на 16 марта датчанин Хольгер Руне переиграл Даниила Медведева в полуфинале хардовог турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Руне победил со счетом 7:5, 6:4 за 1 час и 40 минут. К счастью, Хольгер не пустил «нейтрала» в решающий поединок Мастерса.

В финале Руне сыграет либо Карлоса Алькараса, либо против Джека Дрейпера.

🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Хольгер Руне [12] – 🏳️ Даниил Медведев [5] – 7:5, 6:4

Видеообзор матча

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Расписание и результаты полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс
Хольгер Руне Даниил Медведев ATP Индиан-Уэллс видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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