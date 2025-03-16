Хольгер Руне – Даниил Медведев. Выбил нейтрала на пути в финал. Видеообзор

В ночь на 16 марта датчанин Хольгер Руне переиграл Даниила Медведева в полуфинале хардовог турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Руне победил со счетом 7:5, 6:4 за 1 час и 40 минут. К счастью, Хольгер не пустил «нейтрала» в решающий поединок Мастерса.

В финале Руне сыграет либо Карлоса Алькараса, либо против Джека Дрейпера.

🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Хольгер Руне [12] – 🏳️ Даниил Медведев [5] – 7:5, 6:4

Видеообзор матча