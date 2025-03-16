К Роналду в Аль-Насре может присоединиться один из лучших игроков мира

Саудовский «Аль-Наср» интересуется египетским вингером английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, на 32-летнего футболиста также претендует еще один клуб Про-лиги – «Аль-Хиляль».

Обе команды давно мечтают о подписании звездного игрока, и сейчас, когда его уход из «Ливерпуля» близок как никогда, они готовы активизироваться в переговорах.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 32 забитыми мячами и 22 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро, а его контракт с «Ливерпулем» действует до завершения сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что Мохамедом Салахом интересуется «ПСЖ».