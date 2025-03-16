Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Роналду в Аль-Насре может присоединиться один из лучших игроков мира
Саудовская Аравия
16 марта 2025, 16:28 |
444
0

К Роналду в Аль-Насре может присоединиться один из лучших игроков мира

Мохамед Салах, скорее всего, покинет Ливерпуль

16 марта 2025, 16:28 |
444
0
К Роналду в Аль-Насре может присоединиться один из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Саудовский «Аль-Наср» интересуется египетским вингером английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, на 32-летнего футболиста также претендует еще один клуб Про-лиги – «Аль-Хиляль».

Обе команды давно мечтают о подписании звездного игрока, и сейчас, когда его уход из «Ливерпуля» близок как никогда, они готовы активизироваться в переговорах.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 32 забитыми мячами и 22 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро, а его контракт с «Ливерпулем» действует до завершения сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что Мохамедом Салахом интересуется «ПСЖ».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Колоса перешел в Котвицу
В Кривбассе рассказали о хорватском защитнике Яне Юрчеце
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Мохамед Салах Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Футбол | 16 марта 2025, 08:20 7
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»

Голкипер пожаловался на перегруженный график

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Футбол | 15 марта 2025, 23:15 6
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»

Коуч сделал громкое заявление на пресс-конференции после матча с Вильярреалом

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги
Футбол | 16.03.2025, 16:05
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги
Старый Раньери борозды не портит
Футбол | 16.03.2025, 10:00
Старый Раньери борозды не портит
Старый Раньери борозды не портит
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Футбол | 16.03.2025, 09:17
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
15.03.2025, 00:21 2
Футбол
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
15.03.2025, 02:11 1
Бокс
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 13
Футбол
Александр УСИК: «Я 320 дней из 365 пробыл в больнице. Туберкулез»
Александр УСИК: «Я 320 дней из 365 пробыл в больнице. Туберкулез»
15.03.2025, 03:26
Бокс
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
15.03.2025, 04:45 5
Теннис
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
15.03.2025, 15:21 5
Футбол
«Сам уже жду». Лидер клуба УПЛ хочет вернуться в Динамо
«Сам уже жду». Лидер клуба УПЛ хочет вернуться в Динамо
15.03.2025, 10:32
Футбол
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
15.03.2025, 03:36 108
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем