18-летняя украинка завоевала первый профессиональный трофей в карьере

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 860) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W15 в Анталье, Турция.

В финале 18-летняя украинка в трех сетах переиграла Илай Йорук (Турция, WTA 554) за 2 часа и 37 минут.

Помимо Йорук, Котляр также прошла Иоану Звонару (Румыния, WTA 698), Жоэль Лилли-Софи Стойр (Германия, WTA 560), Диану-Ионату Симьонеску и «нейтралку» Екатерину Овчаренко (WTA 512).

Котляр во второй раз сыграла в финале на уровне ITF и завоевала первый профессиональный трофей. В сентябре 2024 года она добралась до решающего поединка на соревнованиях идентичной категории в Варне, Болгария.

Результаты Котляр на турнире ITF W15 в Анталье: