18-летняя украинка завоевала первый профессиональный трофей в карьере
Елизавета Котляр стала чемпионкой турнира ITF W15 в Анталье
Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 860) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W15 в Анталье, Турция.
В финале 18-летняя украинка в трех сетах переиграла Илай Йорук (Турция, WTA 554) за 2 часа и 37 минут.
Помимо Йорук, Котляр также прошла Иоану Звонару (Румыния, WTA 698), Жоэль Лилли-Софи Стойр (Германия, WTA 560), Диану-Ионату Симьонеску и «нейтралку» Екатерину Овчаренко (WTA 512).
Котляр во второй раз сыграла в финале на уровне ITF и завоевала первый профессиональный трофей. В сентябре 2024 года она добралась до решающего поединка на соревнованиях идентичной категории в Варне, Болгария.
Результаты Котляр на турнире ITF W15 в Анталье:
- 1/16 финала: Елизавета Котляр – Иоана Звонару – 6:2, 7:6 (8:6)
- 1/8 финала: Елизавета Котляр – Жоэль Лилли-Софи Стойр [8] – 6:1, 1:0, RET., Стойр
- 1/4 финала: Елизавета Котляр – Диана-Ионата Симьонеску – 6:2, 2:6, 6:3
- 1/2 финала: Елизавета Котляр – Екатерина Овчаренко [6] – 6:1, 7:6
- Финал: Елизавета Котляр – Илай Йорук [7] – 3:6, 6:4, 6:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский гранд нацелился на трансфер Трента Александера-Арнольда
Голкипер пожаловался на перегруженный график