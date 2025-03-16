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  4. 18-летняя украинка завоевала первый профессиональный трофей в карьере
ITF
16 марта 2025, 16:21 |
407
1

18-летняя украинка завоевала первый профессиональный трофей в карьере

Елизавета Котляр стала чемпионкой турнира ITF W15 в Анталье

16 марта 2025, 16:21 |
407
1
18-летняя украинка завоевала первый профессиональный трофей в карьере
Instagram. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 860) стала чемпионкой грунтового турнира ITF W15 в Анталье, Турция.

В финале 18-летняя украинка в трех сетах переиграла Илай Йорук (Турция, WTA 554) за 2 часа и 37 минут.

Помимо Йорук, Котляр также прошла Иоану Звонару (Румыния, WTA 698), Жоэль Лилли-Софи Стойр (Германия, WTA 560), Диану-Ионату Симьонеску и «нейтралку» Екатерину Овчаренко (WTA 512).

Котляр во второй раз сыграла в финале на уровне ITF и завоевала первый профессиональный трофей. В сентябре 2024 года она добралась до решающего поединка на соревнованиях идентичной категории в Варне, Болгария.

Результаты Котляр на турнире ITF W15 в Анталье:

  • 1/16 финала: Елизавета Котляр – Иоана Звонару – 6:2, 7:6 (8:6)
  • 1/8 финала: Елизавета Котляр – Жоэль Лилли-Софи Стойр [8] – 6:1, 1:0, RET., Стойр
  • 1/4 финала: Елизавета Котляр – Диана-Ионата Симьонеску – 6:2, 2:6, 6:3
  • 1/2 финала: Елизавета Котляр – Екатерина Овчаренко [6] – 6:1, 7:6
  • Финал: Елизавета Котляр – Илай Йорук [7] – 3:6, 6:4, 6:1
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ITF Анталья Елизавета Котляр трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Молодець, може відбудеться прорив і буде виступати в ВТА на регулярній основі
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