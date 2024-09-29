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  4. 17-летняя украинка в первом финале на про-уровне не сумела выиграть трофей
ITF
29 сентября 2024, 11:53 |
355
0

17-летняя украинка в первом финале на про-уровне не сумела выиграть трофей

Елизавета Котляр в решающем поединке 15-тысячника в Варне уступила Джорджии Крэчун

29 сентября 2024, 11:53 |
355
0
17-летняя украинка в первом финале на про-уровне не сумела выиграть трофей
Instagram. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 1215) не сумела выиграть трофей на грунтовом турнире ITF W15 в Варне (Болгария).

В финале 17-летняя украинка в двух сетах проиграла второй сеяной Джорджии Крэчун (Румыния, WTA 448) за 1 час и 30 минут.

ITF W15 Варна. Грунт. Финал

Елизавета Котляр (Украина) – Джорджия Крэчун (Румыния) [2] – 5:7, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

Котляр впервые в карьере сыграла в финале на профессиональном уровне. Ранее она доходила максимум до стадии 1/2 финала – в августе 2022 года она добралась до полуфинала на 15-тысячнике в Быдгоще.

Котляр является первой ракеткой Украины среди юниоров, занимая 20-е место в мировом рейтинге ITF Juniors.

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Елизавета Котляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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