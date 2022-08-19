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  4. Украинская звездочка. 15-летняя Котляр вышла в полуфинал турнира в Польше
ITF
19 августа 2022, 16:10 | Обновлено 19 августа 2022, 16:35
564
2

Украинская звездочка. 15-летняя Котляр вышла в полуфинал турнира в Польше

Елизавета Котляр сыграет в 1/2 финала грунтового фьючерса в Быдгоще

19 августа 2022, 16:10 | Обновлено 19 августа 2022, 16:35
564
2
Украинская звездочка. 15-летняя Котляр вышла в полуфинал турнира в Польше
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская 15-летняя теннисистка Елизавета Котляр вышла в свой первый полуфинал на уровне взрослого тенниса. В 1/4 финала грунтового фьючерса в Быдгоще (Польша) она обыграла Джули Струплову (Чехия, WTA 1100). 

ITF W15 Быдгощ (Польша). Грунт. 1/4 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Джули Струплова (Чехия) – 6:2, 6:2

Отметим, что Елизавета впервые играет в основе фьючерса за пределами Украины. В прошлом году она получила WC на турнир в Черноморске. В этот раз украинка преодолела сито квалификации, обыграла двух представительниц Польши, а теперь и чешку.

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В полуфинале Котляр сыграет с россиянкой Валерией Оляновской (WTA 870). Матч начнется 20 августа не ранее 12:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
мене цікавить інше, безаперечно Котляр молодець, можливо і справді майбутня Світоліна росте, але якого біса поляки допускають росіян до турнірів на своїй території?
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+4
Hater Is Here
я так розумію, редактору новин дуже подобається без ніякої на те необхідності вказувати національність гравців без прапора в той час, як офіційні тенісні сайти цього уникають? правильною дорогою йдете
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0
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