Украинская звездочка. 15-летняя Котляр вышла в полуфинал турнира в Польше

Украинская 15-летняя теннисистка Елизавета Котляр вышла в свой первый полуфинал на уровне взрослого тенниса. В 1/4 финала грунтового фьючерса в Быдгоще (Польша) она обыграла Джули Струплову (Чехия, WTA 1100).

ITF W15 Быдгощ (Польша). Грунт. 1/4 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Джули Струплова (Чехия) – 6:2, 6:2

Отметим, что Елизавета впервые играет в основе фьючерса за пределами Украины. В прошлом году она получила WC на турнир в Черноморске. В этот раз украинка преодолела сито квалификации, обыграла двух представительниц Польши, а теперь и чешку.

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В полуфинале Котляр сыграет с россиянкой Валерией Оляновской (WTA 870). Матч начнется 20 августа не ранее 12:00 по Киеву.