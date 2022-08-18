Будущее украинского тенниса. 15-летняя Котляр в 1/4 финала турнира в Польше
Украинская теннисистка продолжает набирать обороты
Елизавета Котляр (Украина) после того, как успешно прошла квалификацию, продолжает удивлять и уже вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W15 в Быдгоще (Польша).
Елизавета в 1/8 финала прошла на отказе соперницы в третьем сете. Украинка играла с представительницей Польши Йоанной Завадской (WTA 1045) и при счете 5:7, 6:2, 3:1 в пользу украинской теннисистки Йоанна снялась.
Сегодня, 18 августа, Котляр провела матч 1/8 финала, где уверенно обыграла еще одну польскую теннисистку Стефанию Джик (WTA 894). Матч закончился за 1 час и 44 минуты со счетом 6:2, 6:4.
Далее Елизавета Котляр сыграет с Джулией Струпловой (Чехия, WTA 1100). Матч состоится 19 августа не ранее 11:00 по Киеву.
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