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ITF
18 августа 2022, 17:59 | Обновлено 18 августа 2022, 18:35
310
1

Будущее украинского тенниса. 15-летняя Котляр в 1/4 финала турнира в Польше

Украинская теннисистка продолжает набирать обороты

18 августа 2022, 17:59 | Обновлено 18 августа 2022, 18:35
310
1
Будущее украинского тенниса. 15-летняя Котляр в 1/4 финала турнира в Польше
Instagram. Елизавета Котляр

Елизавета Котляр (Украина) после того, как успешно прошла квалификацию, продолжает удивлять и уже вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W15 в Быдгоще (Польша). 

Елизавета в 1/8 финала прошла на отказе соперницы в третьем сете. Украинка играла с представительницей Польши Йоанной Завадской (WTA 1045) и при счете 5:7, 6:2, 3:1 в пользу украинской теннисистки Йоанна снялась.

Сегодня, 18 августа, Котляр провела матч 1/8 финала, где уверенно обыграла еще одну польскую теннисистку Стефанию Джик (WTA 894). Матч закончился за 1 час и 44 минуты со счетом 6:2, 6:4.

Далее Елизавета Котляр сыграет с Джулией Струпловой (Чехия, WTA 1100). Матч состоится 19 августа не ранее 11:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
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