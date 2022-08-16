Украинская юниорка прошла квалификацию на турнире ITF в Польше
Елизавета Котляр впервые преодолела сито отбора на профессиональных соревнованиях
Украинская юниорка Елизавета Котляр сыграет в основной сетке турнира ITF W15 в Быдгоще.
15-летняя украинка успешно преодолела сито отбора, выиграв квалификационные встречи против польских спортсменок Александры Жучански (7:5, 6:2) и Зузанны Франковски (2:6, 6:2, 10-3).
Отметим, что Котляр впервые в карьере прошла квалификацию взрослого турнира. В прошлом году ей предоставили уайлд-кард домашних соревнований аналогичной категории в Черноморске.
На прошлой неделе Котляр впервые победила на турнире ITF Juniors первой категории.
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