Украинская юниорка прошла квалификацию на турнире ITF в Польше

Украинская юниорка Елизавета Котляр сыграет в основной сетке турнира ITF W15 в Быдгоще.

15-летняя украинка успешно преодолела сито отбора, выиграв квалификационные встречи против польских спортсменок Александры Жучански (7:5, 6:2) и Зузанны Франковски (2:6, 6:2, 10-3).

Отметим, что Котляр впервые в карьере прошла квалификацию взрослого турнира. В прошлом году ей предоставили уайлд-кард домашних соревнований аналогичной категории в Черноморске.

На прошлой неделе Котляр впервые победила на турнире ITF Juniors первой категории.