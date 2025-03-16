Рома – Кальяри. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 марта Рома на своем поле принимает Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Рома – Кальяри – 0:0 (матч продолжается)

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Рома – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция