Италия16 марта 2025, 17:20 | Обновлено 16 марта 2025, 17:25
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Рома – Кальяри. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2024/25
16 марта 2025, 17:20 | Обновлено 16 марта 2025, 17:25
343
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16 марта Рома на своем поле принимает Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта
Рома – Кальяри – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Рома – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Рома - Кальярі - гірше ніж УПЛ.
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