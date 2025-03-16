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  4. Рома – Кальяри. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Италии
Рома
16.03.2025 17:00 – 55 0 : 0
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 марта 2025, 17:20 | Обновлено 16 марта 2025, 17:25
343
1

Рома – Кальяри. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2024/25

16 марта 2025, 17:20 | Обновлено 16 марта 2025, 17:25
343
1
Рома – Кальяри. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта Рома на своем поле принимает Кальяри в матче 29-го тура Серии А 2024/25.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Рома – Кальяри – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Рома – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Рома Рим Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Рома - Кальярі - гірше ніж УПЛ. 
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