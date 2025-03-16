Украина. Премьер лига16 марта 2025, 14:36 |
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Ингулец – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги начался в 13:00 по киевскому времени
16 марта 2025, 14:36 |
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В воскресенье, 16 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».
Команды играют на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч Олександр Соловьян из Киевской области.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур
Ингулец – Черноморец – 1:0 (обновляется)
Гол: Пушкарев, 18
ГОЛ! Пушкарев забил в ворота Черноморца, 18-я минута, 1:0
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Комментарии 1
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ЧО уже в 1 лиге --можете продолжать издеваться над Одессой и можно оставлять тупого Бабича --теперь ЧО не кто не купит --в 1 лиге сидеть будем долго --спасибо всему руководству и БАБИЧУ лично --в Одессе умер футбол
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