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  4. Ингулец – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 14:36 |
288
1

Ингулец – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги начался в 13:00 по киевскому времени

16 марта 2025, 14:36 |
288
1
Ингулец – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ингулец

В воскресенье, 16 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч Олександр Соловьян из Киевской области.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Ингулец – Черноморец – 1:0 (обновляется)

Гол: Пушкарев, 18

ГОЛ! Пушкарев забил в ворота Черноморца, 18-я минута, 1:0

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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alex belogubko
ЧО уже в 1 лиге --можете продолжать издеваться над Одессой  и можно оставлять тупого  Бабича --теперь ЧО не кто не купит --в 1 лиге сидеть будем долго --спасибо всему руководству и БАБИЧУ лично --в Одессе умер футбол
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