Ингулец – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 16 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Черноморец».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.

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Обслуживает матч Олександр Соловьян из Киевской области.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Ингулец – Черноморец – 1:0 (обновляется)

Гол: Пушкарев, 18

ГОЛ! Пушкарев забил в ворота Черноморца, 18-я минута, 1:0