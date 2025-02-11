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  4. Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Суперкамбек. Видеообзор матча
WTA
11 февраля 2025, 05:56 |
165
0

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Суперкамбек. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дохе

11 февраля 2025, 05:56 |
165
0
Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Суперкамбек. Видеообзор матча
WTA. Элина Свитолина

11 февраля украинка Элина Свитолина вытащила стартовую победу на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе против Маркеты Вондроушовой.

Украинка победила в трех сетах со счетом 0:6, 6:2, 7:5 за 1 час и 54 минуты.

Это была 7-я встреча соперниц. Элина выиграла четвертое очное противостояние.

Во 2-м раунде тысячника в Катаре украинка сыграет против Джессики Пегулы.

Видеообзор матча Свитолина – Вондроушова

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дохе на 11 февраля
Элина Свитолина Маркета Вондроушова теннисные видеообзоры видео WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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