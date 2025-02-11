Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Суперкамбек. Видеообзор матча

11 февраля украинка Элина Свитолина вытащила стартовую победу на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе против Маркеты Вондроушовой.

Украинка победила в трех сетах со счетом 0:6, 6:2, 7:5 за 1 час и 54 минуты.

Это была 7-я встреча соперниц. Элина выиграла четвертое очное противостояние.

Во 2-м раунде тысячника в Катаре украинка сыграет против Джессики Пегулы.

Видеообзор матча Свитолина – Вондроушова