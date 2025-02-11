WTA11 февраля 2025, 05:56 |
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Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Суперкамбек. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дохе
11 февраля 2025, 05:56 |
165
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11 февраля украинка Элина Свитолина вытащила стартовую победу на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе против Маркеты Вондроушовой.
Украинка победила в трех сетах со счетом 0:6, 6:2, 7:5 за 1 час и 54 минуты.
Это была 7-я встреча соперниц. Элина выиграла четвертое очное противостояние.
Во 2-м раунде тысячника в Катаре украинка сыграет против Джессики Пегулы.
Видеообзор матча Свитолина – Вондроушова
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