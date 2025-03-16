Идут к цели. Ингулец снова эмоционально отпраздновал победу в раздевалке

16 марта в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги встречались «Ингулец» и «Черноморец».

Футболисты из Петрова вырвали минимальную победу со счетом 1:0.

Для подопечных Василия Кобина каждая победа имеет особое значение, ведь команда вынуждена проводить все матчи на выезде.

После этой победы «Ингулец» догнал одесский «Черноморец» по очкам (по 15), однако имеет одну игру в запасе.

Игроки «Ингульца» снова эмоционально отпраздновали победу в раздевалке. Главная задача команды - сохранение места в Премьер-лиге, и пока что она уверенно движется к своей цели.