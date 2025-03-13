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Кубок Английской лиги
Ливерпуль
16.03.2025 18:30 - : -
Ньюкасл
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Кубок английской лиги
13 марта 2025, 21:16 |
59
0

Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на финал Кубка Английской лиги

Поединок состоится 16 марта в 18:30 по Киеву

13 марта 2025, 21:16 |
59
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на финал Кубка Английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 16 марта, состоится финал Кубка Английской лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ливерпуль

«Ливерпуль» подходит к финалу кубка Английской лиги на фоне вылета из Лиги чемпионов. Команда Арне Слота в основном этапе заняла первое место и могла рассчитывать на более легкого соперника. Но попался «ПСЖ». Команды обменялись гостевыми победами, а в серии пенальти сильнее был французский клуб. В АПЛ «Ливерпуль» уверенно лидирует, опережая «Арсенал» на 15 очков. На пути к финалу Кубка Английской лиги «Ливерпуль» прошел «Вест Хэм» (5:1), «Брайтон» (3:1), «Саутгемптон» (2:1) и «Тоттенхэм» (0:1; 4:0).

Ньюкасл

«Ньюкасл» на чемпионство уже не претендует, но ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Команда в последнем туре АПЛ обыграла «Вест Хэм» (1:0) и идет на шестом месте. В Кубке Английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Ноттингем Форест» (1:1, по пенальти 4:3), «Уимблдон» (1:0), «Челси» (2:0), «Брентфорд» (3:1) и «Арсенал» (2:0; 2:0). Команда не играла в еврокубках и имела больше времени на подготовку, чем «Ливерпуль».

Личные встречи

В текущем сезоне команды уже провели два матча в чемпионате. Игра первого круга закончилась со счетом 3:3. А в матче, который прошел 22 февраля, «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:0. Последний раз «Ньюкасл» выигрывал у «Ливерпуля» в декабре 2015 года.

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Кубка Английской лиги «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,8 гола за игру. Средняя результативность «Ньюкасла» составляет 1,83 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Кванса, ван Дейк, Конате, Робертсон, Макаллистер, Гравенберх, Собослаи, Салах, Диогу Жота, Диас.
  • «Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Шер, Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон, Барнс, Мерфи, Исак.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
16 марта 2025 -
18:30
Ньюкасл
Забьют обе команды 1,64 Сделать ставку
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Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Ньюкасл Ливерпуль Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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