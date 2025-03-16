Проклятие снято. Рейнджерс победил Селтик впервые с 2021 года

В матче 30-го тура шотландской Премьер-лиги встречались «Селтик» и «Рейнджерс».

Футболисты «Рейнджерс» не могли победить «Селтик» с августа 2021 года.

Уже в первом тайме «синие» дважды поразили ворота соперника. Сначала Николя отличился на 4-й минуте, а затем Диаманде удвоил преимущество на 37-й.

Во втором тайме «Селтик» отыгрался. Маэда забил на 49-й минуте, а Хатате сравнял счет на 74-й.

Однако последнее слово было за «Рейнджерс» - на 88-й минуте победный гол забил Хамза.

Эта победа не повлияла на турнирное положение команд. «Селтик» остался на первой строчке, а «Рейнджерс» – на второй.

Премьер-лига Шотландии. 30-й тур. 16 марта

Селтик – Рейнджерс – 2:3

Голы: Маэда, 49, Хатате, 74, – Николя, 4, Диоманде, 37, Хамза, 88