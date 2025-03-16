Проклятие снято. Рейнджерс победил Селтик впервые с 2021 года
В Шотландии состоялось дерби
В матче 30-го тура шотландской Премьер-лиги встречались «Селтик» и «Рейнджерс».
Футболисты «Рейнджерс» не могли победить «Селтик» с августа 2021 года.
Уже в первом тайме «синие» дважды поразили ворота соперника. Сначала Николя отличился на 4-й минуте, а затем Диаманде удвоил преимущество на 37-й.
Во втором тайме «Селтик» отыгрался. Маэда забил на 49-й минуте, а Хатате сравнял счет на 74-й.
Однако последнее слово было за «Рейнджерс» - на 88-й минуте победный гол забил Хамза.
Эта победа не повлияла на турнирное положение команд. «Селтик» остался на первой строчке, а «Рейнджерс» – на второй.
Премьер-лига Шотландии. 30-й тур. 16 марта
Селтик – Рейнджерс – 2:3
Голы: Маэда, 49, Хатате, 74, – Николя, 4, Диоманде, 37, Хамза, 88
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