У турков был шанс на первую восьмерку. Аякс одержал победу над Галатасараем

В матче 8-го тура Лиги Европы нидерландский «Аякс» на своем поле принимал турецкий «Галатасарай».

Гости еще до этой игры обеспечили себе участие в стадии плей-офф, но имели шанс завершить основной раунд в первой восьмерке. Зато «Аяксу» необходимо было побеждать, чтобы квалифицироваться в следующий этап.

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В первом тайме хозяева смогли отличиться голом. Бертран Траоре подхватил мяч после удара партнера и переправил его в правый угол ворот.

Игроки «Галатасарая» имели множество возможностей, чтобы сравнять счет. Однако прекрасно себя проявил голкипер «Аякса» - 41-летний Ремко Пасвер.

Во втором тайме «Аякс» удвоил преимущество. Гол на 58-й минуте забил Киан Фитц-Джим.

Турки ответили голом престижа на 90+4-й минуте - отличился Виктор Осимхен.

Обе команды набрали по 13 очков, а в итоговой таблице «Аякс» занял 12-ю строчку, а «Галатасарай» - 14-ю.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 2:1

Голы: Траоре, 23, Фитц-Джим, 58, – Осимхен, 90+4

Фотоотчет с игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine