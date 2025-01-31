У турков был шанс на первую восьмерку. Аякс одержал победу над Галатасараем
Команды продолжат борьбу с 1/16 финала Лиги Европы
В матче 8-го тура Лиги Европы нидерландский «Аякс» на своем поле принимал турецкий «Галатасарай».
Гости еще до этой игры обеспечили себе участие в стадии плей-офф, но имели шанс завершить основной раунд в первой восьмерке. Зато «Аяксу» необходимо было побеждать, чтобы квалифицироваться в следующий этап.
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В первом тайме хозяева смогли отличиться голом. Бертран Траоре подхватил мяч после удара партнера и переправил его в правый угол ворот.
Игроки «Галатасарая» имели множество возможностей, чтобы сравнять счет. Однако прекрасно себя проявил голкипер «Аякса» - 41-летний Ремко Пасвер.
Во втором тайме «Аякс» удвоил преимущество. Гол на 58-й минуте забил Киан Фитц-Джим.
Турки ответили голом престижа на 90+4-й минуте - отличился Виктор Осимхен.
Обе команды набрали по 13 очков, а в итоговой таблице «Аякс» занял 12-ю строчку, а «Галатасарай» - 14-ю.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 2:1
Голы: Траоре, 23, Фитц-Джим, 58, – Осимхен, 90+4
Фотоотчет с игры
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