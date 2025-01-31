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Лига Европы
Аякс
30.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Галатасарай
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Лига Европы
31 января 2025, 10:39 | Обновлено 31 января 2025, 11:24
76
0

Аякс – Галатасарай – 2:1. Осимхен не спас. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы

31 января 2025, 10:39 | Обновлено 31 января 2025, 11:24
76
0
Аякс – Галатасарай – 2:1. Осимхен не спас. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 января, прошли матчи восьмого тура Лиги Европы.

Турецкий «Галатасарай» встретился на футбольном поле с «Аяксом».

Матч прошел в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футбольное противостояние завершилось минимальной победой «Аякса» – 2:1. Первыми отличились именно хозяева. На 23-й минуте Бертран Траоре по передаче Акпома открыл счет на табло. Во втором тайме «Аякс» сделал еще один шаг к победе, поскольку Киан Фитц-Джим своим голом увеличил преимущество хозяев. В свою очередь, гости смогли лишь забить мяч на последних секундах встречи. Автором реализованного удара стал Виктор Осимхен.

Лига Европы. 8-й тур, 30 января

«Аякс» – «Галатасарай» – 2:1

Голы: Траоре, 23, Фитц-Джим, 58 – Осимхен, 90+4

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Киан Фитц-Джим (Аякс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Аякс).
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Галатасарай Лига Европы Аякс Виктор Осимхен видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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