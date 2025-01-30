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Лига Европы
Аякс
30.01.2025 22:00 - : -
Галатасарай
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Лига Европы
30 января 2025, 10:05 | Обновлено 30 января 2025, 10:06
198
0

Аякс – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 30 января в 22:00 по Киеву

30 января 2025, 10:05 | Обновлено 30 января 2025, 10:06
198
0
Аякс – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Аякс» встретится с ««Галатасараем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда считается одной из сильнейших в голландском футболе. И не так недавно доминировала в Нидерландах, но в последнее время уходили в тень. Дошло до того, что год назад гранд достигал даже зоны вылета. Но даже тогда получилось исправиться, финишировав в топ-5 Эредивизии. Это позволило красно-белым, что сейчас претендуют на лидерство на внутренней арене, стартовать в Лиге Европы. Да, голландцы летом не без везения прошли в квалификации Панатинаикос - счет в серии пенальти дошел до 13–12. Но, выйдя в основной раунд, там после 4-х туров взяли 10 очков - явная заявка на плей-офф. Впрочем, 2024-й год закончили поражениями от Реала Сосьедад и Лацио. На прошлой неделе с РФШ соперника явно недооценили, сенсационно проиграв.

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Галатасарай

Клуб при Окане Буруке сменил антирекордное падение при его предшественниках на успешную серию. Взяв титул, он защитил его в 2024-м году, да и сейчас уже довольно очевидным становится преимущество кроваво-золотых от преследователей. Правда, стартовый, летний отрезок в этом сезоне не задался: разгром от Бешикташа в Суперкубке и вылет из Лиги чемпионов в первом же раунде квалификации, с кризисным уже тогда Янг Бойз. Но в Лиге Европы набравшие обороты, усилившиеся Осимхеном турки избегали поражений вообще, чередуя победы и ничьи, так что уже в декабре обеспечили себе пропуск в плей-офф. Открывая прошлый тур домашним поединком с киевским Динамо, фаворит растерял преимущество в два гола, закончив вничью.

Статистика личных встреч

Гранды из Стамбула и Амстердама в 2011-м году закончили товарищеский поединок нулевой ничьей. А через три года, в 2014-м, в неофициальном Кубке Анталии, турки выиграли 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы равными. Оба гранда не хотят допустить второй осечки, да и защищаться нет турнирного смысла. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Аякс
30 января 2025 -
22:00
Галатасарай
Тотал больше 3.0 1.60 Сделать ставку
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Аякс Галатасарай Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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