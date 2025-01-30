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  4. ВИДЕО. Волки увеличили преимущество. Шомуродов забил в ворота Айнтрахта
Лига чемпионов
30 января 2025, 23:31 |
173
1

ВИДЕО. Волки увеличили преимущество. Шомуродов забил в ворота Айнтрахта

Узбекский страйкер забил второй гол римского коллектива

30 января 2025, 23:31 |
173
1
ВИДЕО. Волки увеличили преимущество. Шомуродов забил в ворота Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдар Шомуродов

В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимает стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 69-й минуте вышедший на замену нападающий хозяев поля Эльдар Шомуродов отличился забитым голом. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Волки увеличили преимущество. Шомуродов забил в ворота Айнтрахта

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Рома Рим Лига Европы Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор Эльдор Шомуродов
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Demid Romanchik
2 минуты и гол
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